https://arabic.sputniknews.com/20220521/صدمة-ثروة-بـ5-مليارات-دولار-تهديد-خطير-يكسر-البيوض-في-أعشاش-الأمريكيين-1062523588.html

"صدمة ثروة" بـ5 مليارات دولار... تهديد خطير يكسر "البيوض في أعشاش" الأمريكيين

"صدمة ثروة" بـ5 مليارات دولار... تهديد خطير يكسر "البيوض في أعشاش" الأمريكيين

نشرت وكالة أمريكية تقريرا أشارت فيه إلى أن أمريكا، التي وصفتها بأنها "أغنى دولة في العالم"، تستيقظ على "إحساس غير سار وغير مألوف: إنها تزداد فقرا". 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T17:52+0000

2022-05-21T17:52+0000

2022-05-21T17:56+0000

اقتصاد

العالم

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وبحسب تقديرات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد كان صافي الثروة الإجمالية لدى الأمريكيين يرتفع بمعدل مذهل خلال العامين الماضيين، حتى في الوقت الذي كافحت فيه العائلات والشركات ويلات "كوفيد 19"، حيث خزنت الأسر الأمريكية 38.5 تريليون دولار إضافية من أوائل عام 2020 إلى نهاية العام الماضي، مما رفع صافي "ثروتها الجماعية" إلى مستوى قياسي بلغ 142 تريليون دولار.وأشار التقرير المنشور في وكالة "بلومبرغ" تحت عنوان ("صدمة ثروة" بقيمة 5 مليار دولار تكسر "البيوض في أعشاش" الأمريكيين)، في كناية إلى الثروات الشخصية، إلى وجود ما وصفته الصحيفة بـ"التهديد المخيف"، الذي أكد أن أمريكا "تزداد فقرا".وزعم التقرير أنه، "حتى الآن، يتحمل أغنى الأمريكيين العبء الأكبر، حيث انخفضت ثروات المليارديرات الأمريكيين بنحو 800 مليار دولار وسط الخسائر الحادة في الأسهم والعملات المشفرة والأصول المالية الأخرى".وأشار التقرير إلى أن "أسعار الفائدة المرتفعة بدأت أيضا في إحداث اضطراب في سوق الإسكان، حيث تمتلك أسر الطبقة المتوسطة والعاملة في هذا السوق الجزء الأكبر من ثروتها".وبدوره، قال كبير الاقتصاديين في بنك "أوكوورث كابيتال"، جون نوريس، إنه "من المؤلم أن تعود إلى طبيعتها (الكتلة المالية) بعد أن كنت بالفعل في عالم خيالي العام الماضي... ستشعر أنها أسوأ بكثير مما هي عليه في الواقع"."صدمة ثروة" ستعرقل النمومنذ بداية العام، انخفض مؤشر "S&P 500" بنسبة 18%، وخسر مؤشر "Nasdaq 100" بنسبة 27%، وانخفض مؤشر "Bloomberg" للعملات المشفرة بنسبة 48%.قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، غيروم باول، وزملاؤه مرارا وتكرارا إنهم "يهدفون لمثل هذا التباطؤ"، مما يجعل من غير المرجح أن يتحرك صانعو السياسة لمعالجة انخفاض الثروة الكبير في عام 2022.وبين التقرير أن المليارديرات الأمريكيين كانوا أكبر الفائزين في عامي 2020 و2021. والآن هم الخاسر الأكبر من أي شخص آخر تقريبًا، حيث انخفض مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، وهو مقياس يومي لثروة أغنى 500 شخص في العالم، بمقدار 1.6 تريليون دولار منذ ذروته في نوفمبر/تشرين الثاني.ويتصدر الأغنياء الأمريكيون مؤشر الخسائر، حيث فقدوا 797 مليار دولار، على رأسهم "أكثر الناس تواضعا من ذلك كله" بحسب وصف التقرير، هو أغنى شخص في العالم، إيلون ماسك. الذي فقد 139.1 مليار دولار، أو 41% من ثروته، منذ نوفمبر/تشرين الثاني، عندما تجاوز صافي ثروته لفترة وجيزة 340 مليار دولار. فقد مؤسس شركة أمازن جيف بيزوس، ثاني أغنى شخص، 82.7 مليار دولار، أو 39% من ذروة ثروته.

https://arabic.sputniknews.com/20220521/وكالة-المساعدات-الغربية-تسبب-مشكلة-مالية-خطيرة-لأوكرانيا-مستقبلا-1062518515.html

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