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https://arabic.sputniknews.com/20220521/طفلة-تطمح-لتمثيل-منتخب-الصين-في-كرة-القدم-النسائية-فيديو-1062526178.html
طفلة تطمح لتمثيل منتخب الصين في كرة القدم النسائية... فيديو
طفلة تطمح لتمثيل منتخب الصين في كرة القدم النسائية... فيديو
تمثل كرة القدم واحدة من أكثر الألعاب الرياضية شعبية في العالم ويمثل احترافها حلما للشباب حول العالم. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T18:34+0000
2022-05-21T18:34+0000
رياضة
الصين
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ويحتاج احتراف كرة القدم التدريب على ممارستها منذ السنوات الأولى من العمر حتى يبدأ اللاعب مشواره مع هذه اللعبة مبكرا ويصل إلى الخبرة الكافية في السن المناسب.ورغم أنها كانت مقتصرة على الشباب في الماضي، إلا أن الفتيات استطاعت المشاركة بقوة في تلك اللعبة خاصة في الآونة الأخيرة.ويظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية طفلة صينية عمرها 12 عاما وهي تتدرب على ممارسة رياضة كرة القدم منذ سنوات وتطمع للوصول إلى الاحترافية.وتقول الشبكة إن الطفلة التي تدعى ليان يوتونغ، بدأت رحلتها مع كرة القدم في سن الـ 7 ولا تزال تمارس هذه اللعبة على مدى أكثر من 5 سنوات.ولفتت الشبكة إلى قول الفتاة إنها تريد أن تصبح لاعبة محترفة في المستقبل وعضوا في المنتخب الوطني الصيني لكرة القدم للسيدات للمشاركة في تحقيق إنجاز صيني في هذا المجال.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/فريق-كرة-القدم-النسائي-الأفغاني-يخوض-أولى-مبارياته-بعد-هروبه-من-طالبان-صور-1061542573.html
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رياضة, الصين

طفلة تطمح لتمثيل منتخب الصين في كرة القدم النسائية... فيديو

18:34 GMT 21.05.2022
© Sputnik . Yulia Troitskayaقطر تستعد لافتتاح ملعب كرة قدم قابل للتفكيك
قطر تستعد لافتتاح ملعب كرة قدم قابل للتفكيك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Yulia Troitskaya
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تمثل كرة القدم واحدة من أكثر الألعاب الرياضية شعبية في العالم ويمثل احترافها حلما للشباب حول العالم.
ويحتاج احتراف كرة القدم التدريب على ممارستها منذ السنوات الأولى من العمر حتى يبدأ اللاعب مشواره مع هذه اللعبة مبكرا ويصل إلى الخبرة الكافية في السن المناسب.
ورغم أنها كانت مقتصرة على الشباب في الماضي، إلا أن الفتيات استطاعت المشاركة بقوة في تلك اللعبة خاصة في الآونة الأخيرة.
ويظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية طفلة صينية عمرها 12 عاما وهي تتدرب على ممارسة رياضة كرة القدم منذ سنوات وتطمع للوصول إلى الاحترافية.
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وتقول الشبكة إن الطفلة التي تدعى ليان يوتونغ، بدأت رحلتها مع كرة القدم في سن الـ 7 ولا تزال تمارس هذه اللعبة على مدى أكثر من 5 سنوات.
ولفتت الشبكة إلى قول الفتاة إنها تريد أن تصبح لاعبة محترفة في المستقبل وعضوا في المنتخب الوطني الصيني لكرة القدم للسيدات للمشاركة في تحقيق إنجاز صيني في هذا المجال.
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