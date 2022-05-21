https://arabic.sputniknews.com/20220521/عالم-آثار-السوريون-أول-من-دوّن-أبجدية-مسمارية-في-أوجاريت-1062495593.html

عالم آثار: السوريون أول من دوّن أبجدية مسمارية في "أوجاريت"

عالم آثار: السوريون أول من دوّن أبجدية مسمارية في "أوجاريت"

كشف عالم الآثار محمود السيد، أن السوريون هم أول من ابتكر نظام كتابة أبجدي مسماري في العالم. 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T08:58+0000

2022-05-21T08:58+0000

2022-05-21T09:01+0000

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ووفقاً لعلماء الآثار في سوريا فقد شكلت أبجدية أوجاريت القاعدة الأساسية في ابتكار وظهور الأبجدية الفينيقية التي ابتكرت عام 1000 قبل الميلاد.أقدم نظام كتابي من 30 رمزا مسمارياوأضاف السيد: "أرخ اختراع الكتابة المسمارية الأبجدية الأوجاريتية مرحلة جديدة من مراحل تقدم الحضارة البشرية ونقلة نوعية في رقي الثقافة الإنسانية، فمع مطلع القرن الثالث عشر قبل الميلاد ابتكر السوريون نظام كتابة مسماري أسهل بكثير للتعلم والاستخدام من السومرية والأكادية المقطعية بفرعيها البابلي والآشوري، وهو نظام الكتابة الأبجدي المسماري الأوجاريتي، وهو أقدم نظام كتابي أبجدي مسماري في العالم ذي نظام قواعدي متكامل".لماذا أوجاريت وليس أوغاريت؟لفت السيد إلى أن "اسم الأبجدية من وجهة نظر لغوية موثقة “أوجاريت” وليس "أوغاريت" لأن التلميذ كتب الاسم في جميع الرقم الفخارية المدونة بالمسماري الأبجدي والتي تشير أو تذكر اسم المملكة على الشكل التالي: أو “ج” ر” ت” وليس: أو “غ” ر” ت”، فضلاً عن وجود اختلاف كبير في الشكل بين حرف الجيم وحرف الغين، كما أن كلمة "أوجار" تعني “حقل” في حين أن كلمة "أوغار" ليس لها معنى في قاموس اللغة الأوجاريتية، وبالتالي يجب تصحيح التسمية القديمة أوغاريت واستبدالها بكلمة أوجاريت".وثيقة نادرة جدا في متحف دمشقوأردف: "في أوجاريت اكتشفت العديد من النصوص المسمارية التي اختصرت فيها الأبجدية إلى 22 حرفا، وكانت كافية لكتابة النص المراد تدوينه، وهذا يوثق بالدليل النصي اللغوي أن الأبجدية الأوجارتية هي أم الأبجديات في العالم، ففي مملكة أوجاريت اكتشف نص مسماري مدون بالرموز المسمارية الأبجدية الأوجاريتية استخدم التلميذ في كتابة النص رموز الأبجدية المسمارية الأوجاريتية المختصرة المؤلفة من 22 إشارة بدلاً من استخدام الأبجدية الأوجاريتية الكاملة المؤلفة من 30 حرفاً، ويمثل وثيقة إدارية لتصدير الزيت والحبوب، وهو نص مسماري نادر جداً كونه الوحيد في العالم الذي يكتب من اليمين إلى اليسار، كما هو الحال في الفينيقية والعربية، في حين أن النصوص المسمارية الأخرى تكتب من اليسار إلى اليمين، يتحدث النص عن إرسال منتجات متنوعة، ومؤرخ بالفترة الواقعة ما بين القرن الثاني عشر والثالث عشر قبل الميلاد، وهو محفوظ في متحف دمشق الوطني".

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