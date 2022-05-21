https://arabic.sputniknews.com/20220521/عبد-اللهيان-يؤكد-جدية-إيران-في-التوصل-إلى-اتفاق-نووي-قوي-ودائم-1062502123.html
عبد اللهيان يؤكد جدية إيران في التوصل إلى اتفاق نووي قوي ودائم
عبد اللهيان يؤكد جدية إيران في التوصل إلى اتفاق نووي قوي ودائم
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على "حسن نية طهران وإرادتها في التوصل إلى اتفاق في مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا". 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T11:04+0000
2022-05-21T11:04+0000
2022-05-21T11:04+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأشار عبد اللهيان، خلال محادثات هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى جدية بلاده في التوصل الى اتفاق قوي ودائم، قائلا: "تمتلك إيران النية الحسنة والإرادة اللازمتين للتوصل إلى اتفاق"، حسب وكالة فارس الإيرانية.من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "نحن الآن في طريق جديد لمواصلة الحوار والتركيز على الحلول"، مشددًا على "المبادرات التي طرحتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال مفاوضات فيينا".وأضاف بوريل، "نحن مصممون على مواصلة جهودنا في الاتصالات الجارية بين طهران وواشنطن لتقريب وجهات النظر"، معربا عن أمله في التوصل الى نتيجة جيدة.وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.وتستضيف فيينا منذ أبريل/نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/أمير-قطر-بلادنا-مستعدة-للوساطة-بين-إيران-وأوروبا-وأمريكا-في-حال-طلب-منها-ذلك-1062489415.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار الاتحاد الأوروبي
عبد اللهيان يؤكد جدية إيران في التوصل إلى اتفاق نووي قوي ودائم
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على "حسن نية طهران وإرادتها في التوصل إلى اتفاق في مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا".
وأشار عبد اللهيان، خلال محادثات هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى جدية بلاده في التوصل الى اتفاق قوي ودائم، قائلا: "تمتلك إيران النية الحسنة والإرادة اللازمتين للتوصل إلى اتفاق"، حسب وكالة فارس الإيرانية
.
من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "نحن الآن في طريق جديد لمواصلة الحوار والتركيز على الحلول"، مشددًا على "المبادرات التي طرحتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال مفاوضات فيينا".
وأضاف بوريل، "نحن مصممون على مواصلة جهودنا في الاتصالات الجارية بين طهران وواشنطن لتقريب وجهات النظر"، معربا عن أمله في التوصل الى نتيجة جيدة.
وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني
منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وتستضيف فيينا منذ أبريل/نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي
لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.
وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.
وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.