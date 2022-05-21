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https://arabic.sputniknews.com/20220521/عثمان-لـسبوتنيك-عودة-حمدوك-رئيسا-لحكومة-السودان-واردة-إذا-توافقت-عليها-القوى-السياسية-1062504754.html
عثمان لـ"سبوتنيك": عودة حمدوك رئيسا لحكومة السودان واردة إذا توافقت عليها القوى السياسية
عثمان لـ"سبوتنيك": عودة حمدوك رئيسا لحكومة السودان واردة إذا توافقت عليها القوى السياسية
كشف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المكلف عثمان حسين عثمان أن عودة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة واردة، حال توافق القوى... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T11:41+0000
2022-05-21T11:41+0000
العالم
أخبار السودان اليوم
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قازان - سبوتنيك. وقال عثمان، في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش قمة قازان "روسيا - العالم الإسلامي": "لا يوجد أي خلاف [بين القوى السياسية] على من سيتم الاتفاق عليه لمنصب رئيس الوزراء حتى لو تم اختيار حمدوك مرة أخرى، إذا ما تم الإجماع عليه. واختيار حمدوك والاتفاق ضمن الآلية [الثلاثية] وارد".وأوضح عثمان أن الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد (الهيئة الحكومية للتنمية)، والتي ترعى الحوار بين الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، تواصل اتصالاتها بجميع أطراف الطيف السياسي السوداني حتى تتصل لاتفاق توافقي يرضي جميع الأطراف، وقد قطعت شوطًا طويلًا، مشيرًا إلى أن مجلس السيادة الانتقالي بانتظار نتائج مناقشاتها.
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العالم, أخبار السودان اليوم

عثمان لـ"سبوتنيك": عودة حمدوك رئيسا لحكومة السودان واردة إذا توافقت عليها القوى السياسية

11:41 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYرئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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كشف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المكلف عثمان حسين عثمان أن عودة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة واردة، حال توافق القوى السياسية في البلاد على ذلك.
قازان - سبوتنيك. وقال عثمان، في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش قمة قازان "روسيا - العالم الإسلامي": "لا يوجد أي خلاف [بين القوى السياسية] على من سيتم الاتفاق عليه لمنصب رئيس الوزراء حتى لو تم اختيار حمدوك مرة أخرى، إذا ما تم الإجماع عليه. واختيار حمدوك والاتفاق ضمن الآلية [الثلاثية] وارد".

وأوضح عثمان أن الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد (الهيئة الحكومية للتنمية)، والتي ترعى الحوار بين الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، تواصل اتصالاتها بجميع أطراف الطيف السياسي السوداني حتى تتصل لاتفاق توافقي يرضي جميع الأطراف، وقد قطعت شوطًا طويلًا، مشيرًا إلى أن مجلس السيادة الانتقالي بانتظار نتائج مناقشاتها.
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