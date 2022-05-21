https://arabic.sputniknews.com/20220521/عدد-الجنود-الفارين-من-البحرية-الأمريكية-زاد-بنسبة-150-1062497445.html
عدد الجنود الفارين من البحرية الأمريكية زاد بنسبة 150%
عدد الجنود الفارين من البحرية الأمريكية زاد بنسبة 150%
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، أن عدد الجنود الفارين من البحرية الأمريكية زاد بنسبة 150%. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T09:32+0000
2022-05-21T09:32+0000
2022-05-21T09:32+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104319/40/1043194025_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_0c986d568ddb2d661ec7fcd3b77ece5b.jpg
وبحسب شبكة "CNBC" الأمريكية، فإن عدد الفارين من البحرية الأمريكية زاد بشكل كبير.واستشهدت الشبكة بالسفينة الأمريكية "جورج واشنطن" كمثال، التي تم وضعها في ولاية فرجينيا لعدة سنوات والتي تخضع لأعمال تجديد كبيرة، مشيرة إلى أن البحارة مجبرون على البقاء عليها.وأفادت "CNBC" عبر تقريرها، أن البحارة يعانون من صعوبة في النوم بسبب الضوضاء المستمرة، كما أن هناك نقصا في الماء الساخن والكهرباء. وأضافت أن تلك التحديات التي يواجهونها تشعرهم وكأنهم في قفص، خاصة أن العقد مع البحرية لا يسمح لهم بتقديم الاستقالة، لذلك يلجأ الكثير منهم إلى الفرار في نهاية المطاف.ويشير التقرير أيضا إلى وجود سبب آخر وهو التوتر ومشاكل الصحة العقلية.ووفقا للشبكة، فإن هذا التوجه لوحظ فقط في البحرية، وخلال نفس الفترة، سجل الجيش الأمريكي ومشاة البحرية انخفاضا في عدد الفارين من الخدمة، مشيرا أن الوضع لم يتغير كثيرا في بقية الفروع العسكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الحرس-الثوري-يعتبر-أن-البحرية-الإيرانية-أذلت-نظيرتها-الأمريكية-1062161376.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104319/40/1043194025_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_415a6dd7398b17a7c7090e21574abe94.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
عدد الجنود الفارين من البحرية الأمريكية زاد بنسبة 150%
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، أن عدد الجنود الفارين من البحرية الأمريكية زاد بنسبة 150%.
وبحسب شبكة "CNBC" الأمريكية، فإن عدد الفارين من البحرية الأمريكية زاد بشكل كبير.
واستشهدت الشبكة بالسفينة الأمريكية "جورج واشنطن" كمثال، التي تم وضعها في ولاية فرجينيا لعدة سنوات والتي تخضع لأعمال تجديد كبيرة، مشيرة إلى أن البحارة مجبرون على البقاء عليها.
وأفادت "CNBC" عبر تقريرها، أن البحارة يعانون من صعوبة في النوم بسبب الضوضاء المستمرة، كما أن هناك نقصا في الماء الساخن والكهرباء. وأضافت أن تلك التحديات التي يواجهونها تشعرهم وكأنهم في قفص، خاصة أن العقد مع البحرية لا يسمح لهم بتقديم الاستقالة، لذلك يلجأ الكثير منهم إلى الفرار في نهاية المطاف.
ويشير التقرير أيضا إلى وجود سبب آخر وهو التوتر ومشاكل الصحة العقلية.
ووفقا للشبكة، فإن هذا التوجه لوحظ فقط في البحرية، وخلال نفس الفترة، سجل الجيش الأمريكي ومشاة البحرية انخفاضا في عدد الفارين من الخدمة، مشيرا أن الوضع لم يتغير كثيرا في بقية الفروع العسكرية.