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عدد الجنود الفارين من البحرية الأمريكية زاد بنسبة 150%
عدد الجنود الفارين من البحرية الأمريكية زاد بنسبة 150%
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، أن عدد الجنود الفارين من البحرية الأمريكية زاد بنسبة 150%. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T09:32+0000
2022-05-21T09:32+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب شبكة "CNBC" الأمريكية، فإن عدد الفارين من البحرية الأمريكية زاد بشكل كبير.واستشهدت الشبكة بالسفينة الأمريكية "جورج واشنطن" كمثال، التي تم وضعها في ولاية فرجينيا لعدة سنوات والتي تخضع لأعمال تجديد كبيرة، مشيرة إلى أن البحارة مجبرون على البقاء عليها.وأفادت "CNBC" عبر تقريرها، أن البحارة يعانون من صعوبة في النوم بسبب الضوضاء المستمرة، كما أن هناك نقصا في الماء الساخن والكهرباء. وأضافت أن تلك التحديات التي يواجهونها تشعرهم وكأنهم في قفص، خاصة أن العقد مع البحرية لا يسمح لهم بتقديم الاستقالة، لذلك يلجأ الكثير منهم إلى الفرار في نهاية المطاف.ويشير التقرير أيضا إلى وجود سبب آخر وهو التوتر ومشاكل الصحة العقلية.ووفقا للشبكة، فإن هذا التوجه لوحظ فقط في البحرية، وخلال نفس الفترة، سجل الجيش الأمريكي ومشاة البحرية انخفاضا في عدد الفارين من الخدمة، مشيرا أن الوضع لم يتغير كثيرا في بقية الفروع العسكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الحرس-الثوري-يعتبر-أن-البحرية-الإيرانية-أذلت-نظيرتها-الأمريكية-1062161376.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

عدد الجنود الفارين من البحرية الأمريكية زاد بنسبة 150%

09:32 GMT 21.05.2022
© AP Photo / Charlie Neibergall الأكاديمية البحرية الأمريكية
الأكاديمية البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Charlie Neibergall
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، أن عدد الجنود الفارين من البحرية الأمريكية زاد بنسبة 150%.
وبحسب شبكة "CNBC" الأمريكية، فإن عدد الفارين من البحرية الأمريكية زاد بشكل كبير.
واستشهدت الشبكة بالسفينة الأمريكية "جورج واشنطن" كمثال، التي تم وضعها في ولاية فرجينيا لعدة سنوات والتي تخضع لأعمال تجديد كبيرة، مشيرة إلى أن البحارة مجبرون على البقاء عليها.
وأفادت "CNBC" عبر تقريرها، أن البحارة يعانون من صعوبة في النوم بسبب الضوضاء المستمرة، كما أن هناك نقصا في الماء الساخن والكهرباء. وأضافت أن تلك التحديات التي يواجهونها تشعرهم وكأنهم في قفص، خاصة أن العقد مع البحرية لا يسمح لهم بتقديم الاستقالة، لذلك يلجأ الكثير منهم إلى الفرار في نهاية المطاف.
ويشير التقرير أيضا إلى وجود سبب آخر وهو التوتر ومشاكل الصحة العقلية.
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12 مايو, 18:16 GMT
ووفقا للشبكة، فإن هذا التوجه لوحظ فقط في البحرية، وخلال نفس الفترة، سجل الجيش الأمريكي ومشاة البحرية انخفاضا في عدد الفارين من الخدمة، مشيرا أن الوضع لم يتغير كثيرا في بقية الفروع العسكرية.
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