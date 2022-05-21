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https://arabic.sputniknews.com/20220521/عشرات-القتلى-وملايين-المحاصرين-جراء-الفيضانات-في-الهند-وبنغلاديش-1062518321.html
عشرات القتلى وملايين المحاصرين جراء الفيضانات في الهند وبنغلاديش
عشرات القتلى وملايين المحاصرين جراء الفيضانات في الهند وبنغلاديش
أعلن مسؤولون، اليوم السبت، أن الفيضانات الناتجة عن هطول أمطار غزيرة في أجزاء واسعة من بنغلاديش والهند، تسببت في حصار ملايين الأشخاص، ومصرع 57 شخصا على الأقل. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T16:03+0000
2022-05-21T16:03+0000
أخبار الهند اليوم
بنغلاديش
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وتقطعت السبل بنحو مليوني شخص جراء أسوأ فيضانات في شمال شرقي بنغلاديش خلال عقدين تقريبا.وقال مشرف حسين كبير المسؤول الحكومي إن 100 قرية على الأقل في منطقة زاكيغانج غمرتها المياه بعد أن اخترقت مياه الفيضانات المتدفقة من شمال شرقي الهند سدا رئيسيا على نهر باراك.وأضاف في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن "نحو مليوني شخص تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات حتى الآن"، مضيفا أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا هذا الأسبوع.وفي الهند، لقي 47 شخصا على الأقل مصرعهم هذا الأسبوع الذي شهد فيضانات وانزلاقات أرضية وعواصف رعدية، وفقا لسلطات إدارة الكوارث المحلية.وقالت سلطات ولاية آسام، يوم السبت، إن أكثر من 850 ألف شخص في نحو 3200 قرية تضرروا من جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي غمرت مساحات من الأراضي الزراعية وألحقت أضرارا بآلاف المنازل.وباتت أجزاء واسعة في بنغلاديش والمناطق المجاورة في الهند عرضة للفيضانات، حيث يقول الخبراء إن تغير المناخ يزيد من احتمالية حدوث ظواهر الطقس المتطرفة في جميع أنحاء العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/مصرع-253-شخصا-على-الأقل-إثر-فيضانات-شرقي-جنوب-أفريقيا-1061163070.html
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أخبار الهند اليوم, بنغلاديش

عشرات القتلى وملايين المحاصرين جراء الفيضانات في الهند وبنغلاديش

16:03 GMT 21.05.2022
© AP Photo / Anupam Nathفيضانات آسيا، الهند 14 يوليو 2020
فيضانات آسيا، الهند 14 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Anupam Nath
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أعلن مسؤولون، اليوم السبت، أن الفيضانات الناتجة عن هطول أمطار غزيرة في أجزاء واسعة من بنغلاديش والهند، تسببت في حصار ملايين الأشخاص، ومصرع 57 شخصا على الأقل.
وتقطعت السبل بنحو مليوني شخص جراء أسوأ فيضانات في شمال شرقي بنغلاديش خلال عقدين تقريبا.
فيضانات مدمرة في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
مصرع 253 شخصا على الأقل إثر فيضانات شرقي جنوب أفريقيا
13 أبريل, 14:03 GMT
وقال مشرف حسين كبير المسؤول الحكومي إن 100 قرية على الأقل في منطقة زاكيغانج غمرتها المياه بعد أن اخترقت مياه الفيضانات المتدفقة من شمال شرقي الهند سدا رئيسيا على نهر باراك.
وأضاف في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن "نحو مليوني شخص تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات حتى الآن"، مضيفا أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا هذا الأسبوع.
وفي الهند، لقي 47 شخصا على الأقل مصرعهم هذا الأسبوع الذي شهد فيضانات وانزلاقات أرضية وعواصف رعدية، وفقا لسلطات إدارة الكوارث المحلية.
وقالت سلطات ولاية آسام، يوم السبت، إن أكثر من 850 ألف شخص في نحو 3200 قرية تضرروا من جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي غمرت مساحات من الأراضي الزراعية وألحقت أضرارا بآلاف المنازل.
وباتت أجزاء واسعة في بنغلاديش والمناطق المجاورة في الهند عرضة للفيضانات، حيث يقول الخبراء إن تغير المناخ يزيد من احتمالية حدوث ظواهر الطقس المتطرفة في جميع أنحاء العالم.
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