https://arabic.sputniknews.com/20220521/غازبروم-الروسية-مؤكدة-الوفاء-بتعهداتها-لأوروبا-قمنا-اليوم-بـضخ-459-مليون-متر-مكعب-1062497206.html
غازبروم الروسية مؤكدة الوفاء بتعهداتها لأوروبا: قمنا اليوم بـضخ 45.9 مليون متر مكعب
غازبروم الروسية مؤكدة الوفاء بتعهداتها لأوروبا: قمنا اليوم بـضخ 45.9 مليون متر مكعب
أكدت شركة "غازبروم" الروسية أنها تفي بتعهداتها الخاصة بتصدير الغاز إلى أوروبا، مؤكدة ضخ 45.9 مليون متر مكعب اليوم السبت. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T09:22+0000
2022-05-21T09:22+0000
2022-05-21T09:24+0000
شركة غازبروم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات للمتحدث باسم شركة غازبروم سيرغي كوبريانوف، فقد أكد أن شركة الطاقة الروسية العملاقة ضخت 45.9 مليون متر مكعب من الغاز إلى محطة سودغا الأوكرانية اليوم السبت لنقل مزيد من الغاز إلى أوروبا.وقال كوبريانوف للصحفيين: "غازبروم تزود الغاز الروسي للعبور عبر أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة سودغا - 45.9 مليون متر مكعب اعتبارًا من 21 مايو":.ولا تزال سودغا هي المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود في محطة أخرى، سوخرانيفكا، في 11 مايو/ أيار الجاري.وأوضحت "غازبروم" في وقت لاحق إنه من المستحيل تقنيًا نقل جميع أحجام الغاز عبر محطة سودغا، لكن الشركة تزود الغاز للعملاء الأوروبيين وفقًا للالتزامات التعاقدية والطلبات المقدمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/غازبروم-ترانزيت-الغاز-الروسي-عبر-أراضي-أوكرانيا-يجري-كالمعتاد-بناء-على-طلب-المستهلكين-1061733080.html
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شركة غازبروم, روسيا, أخبار أوكرانيا
غازبروم الروسية مؤكدة الوفاء بتعهداتها لأوروبا: قمنا اليوم بـضخ 45.9 مليون متر مكعب
09:22 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 09:24 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
أكدت شركة "غازبروم" الروسية أنها تفي بتعهداتها الخاصة بتصدير الغاز إلى أوروبا، مؤكدة ضخ 45.9 مليون متر مكعب اليوم السبت.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات للمتحدث باسم شركة غازبروم
سيرغي كوبريانوف، فقد أكد أن شركة الطاقة الروسية العملاقة ضخت 45.9 مليون متر مكعب من الغاز إلى محطة سودغا الأوكرانية اليوم السبت لنقل مزيد من الغاز إلى أوروبا.
وقال كوبريانوف للصحفيين: "غازبروم تزود
الغاز الروسي للعبور عبر أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة سودغا - 45.9 مليون متر مكعب اعتبارًا من 21 مايو":.
وأكد أن الجانب الروسي طلب من الجانب الأوكراني عودة ضخ الغاز عبر محطة سوخرانيفكا، لكن الطلب قوبل بالرفض.
ولا تزال سودغا هي المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي
إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود في محطة أخرى، سوخرانيفكا، في 11 مايو/ أيار الجاري.
وقالت الجهة المنظمة الأوكرانية إن الإغلاق كان نتيجة خضوع سوخرانيفكا لسيطرة القوات المسلحة الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأوضحت "غازبروم" في وقت لاحق إنه من المستحيل تقنيًا نقل جميع أحجام الغاز عبر محطة سودغا، لكن الشركة تزود الغاز للعملاء الأوروبيين وفقًا للالتزامات التعاقدية والطلبات المقدمة.