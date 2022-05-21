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https://arabic.sputniknews.com/20220521/غازبروم-توقف-إمدادات-الغاز-إلى-فنلندا--1062492494.html
غازبروم توقف إمدادات الغاز إلى فنلندا
غازبروم توقف إمدادات الغاز إلى فنلندا
أوقفت شركة "غازبروم" الروسية إمدادات الغاز إلى شركة الغاز Gasum الفنلندية بشكل كامل نتيجة عدم الدفع بالعملة الروسية. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T06:08+0000
2022-05-21T06:34+0000
روسيا
اقتصاد
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وأصدرت الشركة بيانا رسميا جاء فيه أن "شركة "غازبروم" الروسية أوقفت إمدادات الغاز إلى شركة الغاز، وذلك بسبب عدم قيامها بالدفع بالعملة الروسية الروبل".وأضاف البيان أنه "في عام 2021 زُودت الشركة الفنلندية بـ 1.49 مليار متر مكعب من الغاز ثلثي إجمالي استهلاك الغاز في فنلندا".قدمت فنلندا والسويد في السابق طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ للانضمام إلى الحلف. وصرحت تركيا في وقت لاحق بأنها لا تستطيع أن تقول "نعم" لانضمام هذه الدول إلى الناتو بسبب مقارباتها تجاه القضية الكردية.
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روسيا, اقتصاد

غازبروم توقف إمدادات الغاز إلى فنلندا

06:08 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 06:34 GMT 21.05.2022)
© Sputnik . Максим Блиновشعار شركة "غازبروم"
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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أوقفت شركة "غازبروم" الروسية إمدادات الغاز إلى شركة الغاز Gasum الفنلندية بشكل كامل نتيجة عدم الدفع بالعملة الروسية.
وأصدرت الشركة بيانا رسميا جاء فيه أن "شركة "غازبروم" الروسية أوقفت إمدادات الغاز إلى شركة الغاز، وذلك بسبب عدم قيامها بالدفع بالعملة الروسية الروبل".
وأضاف البيان أنه "في عام 2021 زُودت الشركة الفنلندية بـ 1.49 مليار متر مكعب من الغاز ثلثي إجمالي استهلاك الغاز في فنلندا".
قدمت فنلندا والسويد في السابق طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ للانضمام إلى الحلف. وصرحت تركيا في وقت لاحق بأنها لا تستطيع أن تقول "نعم" لانضمام هذه الدول إلى الناتو بسبب مقارباتها تجاه القضية الكردية.
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