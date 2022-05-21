https://arabic.sputniknews.com/20220521/كازاخستان-والولايات-المتحدة-تتفقان-على-تعزيز-التعاون-بين-البلدين-1062492943.html
كازاخستان والولايات المتحدة تتفقان على تعزيز التعاون بين البلدين
كازاخستان والولايات المتحدة تتفقان على تعزيز التعاون بين البلدين
أعلنت الخارجية الكازاخستانية، صباح اليوم السبت، عن التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تعزيز التعاون المتبادل بين الدولتين. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T06:50+0000
2022-05-21T06:50+0000
2022-05-21T06:56+0000
العالم
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جاء إعلان الخارجية الكازاخستانية خلال اجتماع ثنائي بين وزير الخارجية الكازاخستاني، مختار تلوبيردي، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين، في واشنطن.وذكرت وزارة الخارجية في بيانها: "تم تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا مختلفة، حيث أكد الطرفان عزمهما على زيادة وتعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين".وشدد تيلوبردي على أنه تماشياً مع السياسة الخارجية، ستواصل كازاخستان تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة.من جانبه، قال بلينكين "شراكاتنا تقوم على أساس التزام الولايات المتحدة المستمر باستقلال كازاخستان وسيادتها وسلامة أراضيها".
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العالم
كازاخستان والولايات المتحدة تتفقان على تعزيز التعاون بين البلدين
06:50 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 06:56 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت الخارجية الكازاخستانية، صباح اليوم السبت، عن التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تعزيز التعاون المتبادل بين الدولتين.
جاء إعلان الخارجية الكازاخستانية خلال اجتماع ثنائي بين وزير الخارجية الكازاخستاني، مختار تلوبيردي، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين، في واشنطن.
وذكرت وزارة الخارجية في بيانها: "تم تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا مختلفة، حيث أكد الطرفان عزمهما على زيادة وتعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين".
وشدد تيلوبردي على أنه تماشياً مع السياسة الخارجية، ستواصل كازاخستان تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة.
وقال الوزير بهذا الصدد "على مدى 30 عاما من العلاقات الدبلوماسية، ارتقى تعاوننا الثنائي إلى مستوى شراكة استراتيجية موسعة".
من جانبه، قال بلينكين "شراكاتنا تقوم على أساس التزام الولايات المتحدة المستمر باستقلال كازاخستان وسيادتها وسلامة أراضيها".