كاظم الساهر يثير تفاعلا واسعا بتغيير كلمة من أغنية شهيرة خلال حفل في السعودية
© AFP 2022 / KARIM SAHIBالفنان العراقي، كاظم الساهر
الفنان العراقي، كاظم الساهر
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
أثار الفنان العراقي، كاظم الساهر، تفاعلا واسعا، بعد أن قام بتغيير كلمة في إحدى أغنياته الشهيرة، خلال حفل أحياه أمس الجمعة، في المملكة العربية السعودية.
وفاجأ الساهر متابعي الحفل الختامي لمهرجان "الغناء بالفصحى" في الرياض بإجراء تغيير في مقطع في أغنيته "زيديني عشقا".
واستبدل الساهر كلمة بغداد بالرياض في مقطع "وجعي يمتد كسرب حمام من الرياض إلى الصين"، ليقابل بعاصفة من التصفيق.
وجعي يمتدُّ..— رابطة عشّاق كاظم الساهر في العالم العربي (@KadimAlSahirKSA) May 21, 2022
كسربِ حمامٍ من الرياض إلى الصين ❤️#كاظم_الساهر#الغناء_بالفصحى@KadimAlSahirORG pic.twitter.com/BdsjEKmGT1
وخلال الحفل، تلقى كاظم الساهر وشاحا على المسرح من رابطة محبيه في المملكة.
#كاظم_الساهر مبسوط جدًا وهو لابس وشاح الرابطة @KadimAlSahirORG @KadimAlSahirKSA pic.twitter.com/a1vAosxVxJ— 🕊 (@H92A13) May 21, 2022
وقوبل تغيير كاظم الساهر لكلمات أغنيته بتفاعل واسع من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
اسطوره قيصر 🤍— Śђumi.ŚÄȞÏŖÏȞ (@Shumi2i) May 20, 2022
وجعي يمتد كسرب حمام من الرياض الي الصين #كاظم_الساهر
وكتب أحد مستخدمي "تويتر" للمطرب الملقب بـ"قيصر الغناء العربي": "أنت الرياض وأنت بغداد وأنت فنان كل العرب وفخر الأغنية العربية وما في مثلك مثيل".
#كاظم_الساهر وجعي يمتدُ كسربِ— عــمّــار 🇸🇦| الحياة (@AmmarAlnefaie) May 20, 2022
حمام من #الرياض إلى الصينِ 🎶🎼
أنت الرياض وأنت بغداد وأنت فنان كل العرب
و فخر الأغنية العربية و مافي مثلك مثيل
بـ #الغناء_بالفصحى القيصر و كفى 💙🙏#الغناء_بالفصحى_في_الرياض pic.twitter.com/3Yk6V9aLMg
وكتبت مستخدمة: "الإبداع من الرياض إلى الصين".
لاول مرة اسمع كاظم يغير في كلمات زيديني عشقا ويخليها من الرياض الى الصين#كاظم_الساهر #كاظم_الساهر_في_الرياض— essam_omar (@essam_616) May 20, 2022
وقال مستخدم إنه "لأول مرة يسمع كاظم الساهر يغير في كلمات "زيديني عشقا" ويجعلها من الرياض إلى الصين".
وفي الحفل الختامي لمهرجان "الغناء بالفصحى"، قدم كاظم الساهر للجمهور مجموعة من أشهر أغنياته التي هي باللغة العربية الفصحى، ومنها "لو لم تكوني أنت" التي استهل بها الحفل، و"أنا وليلى"، و"زيديني عشقا".