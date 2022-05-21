https://arabic.sputniknews.com/20220521/كاظم-الساهر-يثير-تفاعلا-واسعا-بتغيير-كلمة-من-أغنية-شهيرة-خلال-حفل-في-السعودية-1062504561.html

كاظم الساهر يثير تفاعلا واسعا بتغيير كلمة من أغنية شهيرة خلال حفل في السعودية

كاظم الساهر يثير تفاعلا واسعا بتغيير كلمة من أغنية شهيرة خلال حفل في السعودية

أثار الفنان العراقي، كاظم الساهر، تفاعلا واسعا، بعد أن قام بتغيير كلمة في إحدى أغنياته الشهيرة، خلال ‏حفل أحياه أمس الجمعة، في المملكة العربية السعودية.‏ 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T11:39+0000

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وفاجأ الساهر متابعي الحفل الختامي لمهرجان "الغناء بالفصحى" في الرياض بإجراء تغيير في مقطع في أغنيته "زيديني عشقا".واستبدل الساهر كلمة بغداد بالرياض في مقطع "وجعي يمتد كسرب حمام من الرياض إلى الصين"، ليقابل بعاصفة من التصفيق.وخلال الحفل، تلقى كاظم الساهر وشاحا على المسرح من رابطة محبيه في المملكة.وقوبل تغيير كاظم الساهر لكلمات أغنيته بتفاعل واسع من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.وكتب أحد مستخدمي "تويتر" للمطرب الملقب بـ"قيصر الغناء العربي": "أنت الرياض وأنت بغداد وأنت فنان كل العرب وفخر الأغنية العربية وما في مثلك مثيل".وكتبت مستخدمة: "الإبداع من الرياض إلى الصين".وقال مستخدم إنه "لأول مرة يسمع كاظم الساهر يغير في كلمات "زيديني عشقا" ويجعلها من الرياض إلى الصين".وفي الحفل الختامي لمهرجان "الغناء بالفصحى"، قدم كاظم الساهر للجمهور مجموعة من أشهر أغنياته التي هي باللغة العربية الفصحى، ومنها "لو لم تكوني أنت" التي استهل بها الحفل، و"أنا وليلى"، و"زيديني عشقا".

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