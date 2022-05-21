عربي
روسيا تمنع 963 أمريكيا بينهم الرئيس بايدن وابنه هانتر من دخول أراضيها
https://arabic.sputniknews.com/20220521/كاظم-الساهر-يثير-تفاعلا-واسعا-بتغيير-كلمة-من-أغنية-شهيرة-خلال-حفل-في-السعودية-1062504561.html
كاظم الساهر يثير تفاعلا واسعا بتغيير كلمة من أغنية شهيرة خلال حفل في السعودية
كاظم الساهر يثير تفاعلا واسعا بتغيير كلمة من أغنية شهيرة خلال حفل في السعودية
أثار الفنان العراقي، كاظم الساهر، تفاعلا واسعا، بعد أن قام بتغيير كلمة في إحدى أغنياته الشهيرة، خلال ‏حفل أحياه أمس الجمعة، في المملكة العربية السعودية.‏ 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T11:39+0000
2022-05-21T11:39+0000
السعودية
العراق
أخبار العراق اليوم
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059891988_0:0:1560:878_1920x0_80_0_0_a4b87cd43415fb175173758405c2b4e3.jpg
وفاجأ الساهر متابعي الحفل الختامي لمهرجان "الغناء بالفصحى" في الرياض بإجراء تغيير في مقطع في أغنيته "زيديني عشقا".واستبدل الساهر كلمة بغداد بالرياض في مقطع "وجعي يمتد كسرب حمام من الرياض إلى الصين"، ليقابل بعاصفة من التصفيق.وخلال الحفل، تلقى كاظم الساهر وشاحا على المسرح من رابطة محبيه في المملكة.وقوبل تغيير كاظم الساهر لكلمات أغنيته بتفاعل واسع من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.وكتب أحد مستخدمي "تويتر" للمطرب الملقب بـ"قيصر الغناء العربي": "أنت الرياض وأنت بغداد وأنت فنان كل العرب وفخر الأغنية العربية وما في مثلك مثيل".وكتبت مستخدمة: "الإبداع من الرياض إلى الصين".وقال مستخدم إنه "لأول مرة يسمع كاظم الساهر يغير في كلمات "زيديني عشقا" ويجعلها من الرياض إلى الصين".وفي الحفل الختامي لمهرجان "الغناء بالفصحى"، قدم كاظم الساهر للجمهور مجموعة من أشهر أغنياته التي هي باللغة العربية الفصحى، ومنها "لو لم تكوني أنت" التي استهل بها الحفل، و"أنا وليلى"، و"زيديني عشقا".
السعودية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059891988_170:0:1459:967_1920x0_80_0_0_39abf43810463caa4d67780fd388d695.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, العراق, أخبار العراق اليوم, مجتمع, منوعات

كاظم الساهر يثير تفاعلا واسعا بتغيير كلمة من أغنية شهيرة خلال حفل في السعودية

11:39 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBالفنان العراقي، كاظم الساهر
الفنان العراقي، كاظم الساهر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
الفنان العراقي، كاظم الساهر
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
تابعنا عبرTelegram
أثار الفنان العراقي، كاظم الساهر، تفاعلا واسعا، بعد أن قام بتغيير كلمة في إحدى أغنياته الشهيرة، خلال ‏حفل أحياه أمس الجمعة، في المملكة العربية السعودية.‏
وفاجأ الساهر متابعي الحفل الختامي لمهرجان "الغناء بالفصحى" في الرياض بإجراء تغيير في مقطع في أغنيته "زيديني عشقا".
واستبدل الساهر كلمة بغداد بالرياض في مقطع "وجعي يمتد كسرب حمام من الرياض إلى الصين"، ليقابل بعاصفة من التصفيق.
وخلال الحفل، تلقى كاظم الساهر وشاحا على المسرح من رابطة محبيه في المملكة.
وقوبل تغيير كاظم الساهر لكلمات أغنيته بتفاعل واسع من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب أحد مستخدمي "تويتر" للمطرب الملقب بـ"قيصر الغناء العربي": "أنت الرياض وأنت بغداد وأنت فنان كل العرب وفخر الأغنية العربية وما في مثلك مثيل".
وكتبت مستخدمة: "الإبداع من الرياض إلى الصين".
وقال مستخدم إنه "لأول مرة يسمع كاظم الساهر يغير في كلمات "زيديني عشقا" ويجعلها من الرياض إلى الصين".
وفي الحفل الختامي لمهرجان "الغناء بالفصحى"، قدم كاظم الساهر للجمهور مجموعة من أشهر أغنياته التي هي باللغة العربية الفصحى، ومنها "لو لم تكوني أنت" التي استهل بها الحفل، و"أنا وليلى"، و"زيديني عشقا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала