https://arabic.sputniknews.com/20220521/كلبة-شجاعة-تنقذ-صاحبتها-من-هجوم-أسد-جبلي-أدين-لها-بحياتي-1062516616.html
كلبة شجاعة تنقذ صاحبتها من هجوم أسد جبلي... "أدين لها بحياتي"
كلبة شجاعة تنقذ صاحبتها من هجوم أسد جبلي... "أدين لها بحياتي"
أنقذت كلبة أليفة شجاعة صاحبتها من ولاية كاليفورنيا الأمريكية من أسد جبلي حاول مهاجمتها. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T15:17+0000
2022-05-21T15:17+0000
2022-05-21T15:17+0000
منوعات
مجتمع
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وكانت إيرين ويلسون (24 عاما)، والتي تعيش في مقاطعة ترينيتي بمنطقة نائية في شمال غرب كاليفورنيا، تسير بموازاة النهر، عندما اندفع ناحيتها أسد جبلي، وخدشها من خلال سترتها، وفقا لمحطة "NPR" الأمريكية.وقالت ويلسون إنها استدعت في الحال كلبتها "إيفا"، البالغة من العمر عامين ووزنها 55 رطلا، من نوع "البلجيكي مالينو"، التي قفزت للدفاع عنها ضد الأسد الجبلي.وتابعت ويلسون أن كلبتها والأسد الجبلي "تقاتلا لبضع ثوان، حتى سمعتها بدأت في البكاء، بعد أن قام الأسد بالإمساك بجمجمتها".وحاولت إيرين ويلسون فصل أسد الجبل عن كلبتها، بضربها بالحجارة والعصي وكذلك بقبضتيها، حتى قام سائق عابر في النهاية برش وجهه برذاذ الفلفل وفرّ بعيدا.وأصيبت الكلبة "إيفا" بجروح بالغة إثر الهجوم، وكانت تتشنج في السيارة خلال الرحلة التي استغرقت ساعة إلى الطبيب البيطري.وتعاني الكلبة من كسر في الجمجمة، وثقب في تجويف الجيوب الأنفية، وتورم شديد حول عينها، وقالت صاحبتها، إيرين ويلسون، إنها تجمع تبرعات لفواتير الطبيب البيطري لعلاجها.وأكدت ويلسون أن كلبتها هي بطلتها، وتدين لها بحياتها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع
كلبة شجاعة تنقذ صاحبتها من هجوم أسد جبلي... "أدين لها بحياتي"
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أنقذت كلبة أليفة شجاعة صاحبتها من ولاية كاليفورنيا الأمريكية من أسد جبلي حاول مهاجمتها.
وكانت إيرين ويلسون (24 عاما)، والتي تعيش في مقاطعة ترينيتي بمنطقة نائية في شمال غرب كاليفورنيا، تسير بموازاة النهر، عندما اندفع ناحيتها أسد جبلي، وخدشها من خلال سترتها، وفقا لمحطة "NPR"
الأمريكية.
وقالت ويلسون إنها استدعت في الحال كلبتها "إيفا"، البالغة من العمر عامين ووزنها 55 رطلا، من نوع "البلجيكي مالينو"، التي قفزت للدفاع عنها ضد الأسد الجبلي.
وتابعت ويلسون أن كلبتها والأسد الجبلي "تقاتلا لبضع ثوان، حتى سمعتها بدأت في البكاء، بعد أن قام الأسد بالإمساك بجمجمتها".
وحاولت إيرين ويلسون فصل أسد الجبل عن كلبتها، بضربها بالحجارة والعصي وكذلك بقبضتيها، حتى قام سائق عابر في النهاية برش وجهه برذاذ الفلفل وفرّ بعيدا.
وأصيبت الكلبة "إيفا" بجروح بالغة إثر الهجوم، وكانت تتشنج في السيارة خلال الرحلة التي استغرقت ساعة إلى الطبيب البيطري.
وتعاني الكلبة من كسر في الجمجمة، وثقب في تجويف الجيوب الأنفية، وتورم شديد حول عينها، وقالت صاحبتها، إيرين ويلسون، إنها تجمع تبرعات لفواتير الطبيب البيطري لعلاجها.
وأكدت ويلسون أن كلبتها هي بطلتها، وتدين لها بحياتها.