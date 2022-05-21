https://arabic.sputniknews.com/20220521/كوريا-الشمالية-تكشف-عن-إصابة-220-ألف-مواطن-بالحمى-1062496841.html
كوريا الشمالية تكشف عن إصابة 220 ألف مواطن بالحمى
كوريا الشمالية تكشف عن إصابة 220 ألف مواطن بالحمى
كشفت كوريا الشمالية، اليوم السبت، عما يقرب من 220 ألف شخص آخرين يعانون من أعراض الحمى، جاء ذلك رغم إعلان زعيم البلاد كيم جونغ أون عن إحراز تقدم في إبطاء انتشار... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T09:13+0000
2022-05-21T09:13+0000
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وأضافت الوكالة المركزية للأنباء في كوريا الشمالية أنه تم التعرف على 219030 كوريا شماليا مصابا بالحمى خلال 24 الساعة الماضية، وهي الزيادة اليومية الخامسة على التوالي بنحو 200.وأعلنت كوريا الشمالية، في وقت سابق، عن أن أكثر من 2.4 مليون شخص أصيبوا بالمرض، وتوفي 66 شخصا منذ أن بدأت حمى مجهولة بالانتشار بسرعة في أواخر أبريل/ نيسان الماضي.جاء ذلك بعد الإصرار لمدة عامين ونصف على ادعاء مشكوك فيه بأن فيروس كورونا لم يدخل كوريا الشمالية، حتى اعترفت البلاد بظهور عدوى أوميكرون، الأسبوع الماضي.ووسط ندرة إمكانيات الصحة العامة، حشدت كوريا الشمالية أكثر من مليون عامل صحي لاكتشاف الأشخاص المصابين بالحمى وعزلهم في مرافق الحجر الصحي، كما فرض كيم قيودا صارمة على السفر بين المدن والبلدات وحشد الآلاف من القوات للمساعدة في نقل الأدوية إلى الصيدليات في عاصمة البلاد، بيونغ يانغ، التي كانت مركز تفشي المرض.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/كوريا-الشمالية-تسجل-نحو-مليوني-حالة-حمى-شديدة-و63-حالة-وفاة-منذ-أواخر-أبريل-1062440723.html
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أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية تكشف عن إصابة 220 ألف مواطن بالحمى
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كشفت كوريا الشمالية، اليوم السبت، عما يقرب من 220 ألف شخص آخرين يعانون من أعراض الحمى، جاء ذلك رغم إعلان زعيم البلاد كيم جونغ أون عن إحراز تقدم في إبطاء انتشار كوفيد 19، كما ألمح إلى تخفيف قيود الفيروس لإنقاذ الاقتصاد المتدهور.
وأضافت الوكالة المركزية للأنباء في كوريا الشمالية أنه تم التعرف على 219030 كوريا شماليا مصابا بالحمى
خلال 24 الساعة الماضية، وهي الزيادة اليومية الخامسة على التوالي بنحو 200.
وأعلنت كوريا الشمالية، في وقت سابق، عن أن أكثر من 2.4 مليون شخص أصيبوا بالمرض، وتوفي 66 شخصا منذ أن بدأت حمى مجهولة بالانتشار بسرعة في أواخر أبريل/ نيسان الماضي.
جاء ذلك بعد الإصرار لمدة عامين ونصف على ادعاء مشكوك فيه بأن فيروس كورونا لم يدخل كوريا الشمالية، حتى اعترفت البلاد بظهور عدوى أوميكرون، الأسبوع الماضي.
ووسط ندرة إمكانيات الصحة العامة، حشدت كوريا الشمالية أكثر من مليون عامل صحي لاكتشاف الأشخاص المصابين بالحمى وعزلهم في مرافق الحجر الصحي، كما فرض كيم قيودا صارمة على السفر بين المدن والبلدات وحشد الآلاف من القوات للمساعدة في نقل الأدوية إلى الصيدليات في عاصمة البلاد، بيونغ يانغ، التي كانت مركز تفشي المرض.