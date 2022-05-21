https://arabic.sputniknews.com/20220521/كيت-ميدلتون-تكسر-القواعد-الملكية-في-مهرجان-كان-والسبب-توم-كروز-1062515029.html

كيت ميدلتون تكسر القواعد الملكية في مهرجان كان... والسبب توم كروز

كيت ميدلتون تكسر القواعد الملكية في مهرجان كان... والسبب توم كروز

يمتلك أفراد العائلة المالكة جميع أنواع البروتوكولات التي تحكمهم عندما يكونون في الخارج في مهمة رسمية، ولكن ليلة الخميس الماضي، في العرض الأول لفيلم Top Gun... 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T14:41+0000

2022-05-21T14:41+0000

2022-05-21T14:41+0000

العالم

كيت ميدلتون

توم كروز

مهرجان كان

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وبحسب البروتوكول الملكي، فإن قيام نجم هوليوود بإمساك يد دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وهي تصعد بعض السلالم، يعد كسرا للقواعد الملكية حيث وبحسب العرف الملكي فلا يجوز لأحدهم لمس أي فرد من أفراد العائلة المالكة، ومن الثابت أيضا أنه عندما يتعلق الأمر بالملكة، لا يُسمح لأحد بأخذها بيدها إلا إذا عرضته في المقام الأول.ورغم أناقة اللحظة، لكن يبدو أن كيت تنبهت للأمر، فبعد أن أطلق توم يدها، نقلت حقيبتها إلى اليد التي كان يمسكها بها، لتجنب هذا الموقف مرة أخرى أثناء صعودها السلالم، بحسب موقع "hellomagazine" البريطانية.وهناك الكثير من القواعد التي يجب على أفراد العائلة المالكة اتباعها عندما يكونون خارج المنزل، فقد أشارت إميلي ناش، المحرر الملكي للمجلة، في وقت سابق، إلى أنه "دائمًا ما يُرى الدوق والدوقة في الصور الملتقطة أثناء الارتباطات الرسمية، لذا فإنهما في"العمل" وسيكون من غير المهني الإمساك بأيديهما".وأضافت: "إنهما بحاجة أيضا إلى مصافحة عدد كبير من الأشخاص أثناء لقائهم في ذلك الوقت، وبصرف النظر عن العمل، فلن يكون ذلك عمليًا للغاية".وتحظر القواعد الملكية أيضا على أفراد العائلة المالكة التقاط صور سيلفي أو إعطاء التواقيع الشخصية.

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العالم, كيت ميدلتون, توم كروز, مهرجان كان