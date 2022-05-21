https://arabic.sputniknews.com/20220521/لجنة-التحقيق-في-أحداث-اقتحام-الكونغرس-تجتمع-مع-المحامي-السابق-لترامب-1062500277.html
لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس تجتمع مع المحامي السابق لترامب
لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس تجتمع مع المحامي السابق لترامب
نقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، عن مصادر حكومية، أن رودي جولياني، المحامي السابق لدونالد ترامب، اجتمع أمس الجمعة مع لجنة مختارة في مجلس النواب تحقق في... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T10:33+0000
2022-05-21T10:33+0000
2022-05-21T10:33+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لمصادر "سي إن إن"، عُقد الاجتماع عبر الإنترنت واستمر لأكثر من تسع ساعات.وذكرت وسائل الإعلام في يناير أن اللجنة استدعت جولياني للاستجواب. ومع ذلك، رفض محامي ترامب السابق الحضور في البداية.وفي 6 يناير 2021، اقتحمت مجموعة كبيرة من أنصار ترامب مبنى الكابيتول للاحتجاج على مصادقة المشرعين على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بعد أن ادعى الرئيس السابق أن النتائج كانت باطلة بسبب مزاعم تزوير الانتخابات.و استجوبت لجنة مجلس النواب، التي كونها مجلس النواب الأمريكي، بالفعل عدة مئات من الأشخاص خلف أبواب مغلقة، وبدأت في مقاضاة جنائية لستيف بانون، كبير الاستراتيجيين السابقين في البيت الأبيض وكبير مستشاري الرئيس ترامب، ومارك ميدوز، الرئيس السابق للعاملين في البيت الأبيض.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس تجتمع مع المحامي السابق لترامب
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نقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، عن مصادر حكومية، أن رودي جولياني، المحامي السابق لدونالد ترامب، اجتمع أمس الجمعة مع لجنة مختارة في مجلس النواب تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي يوم 6 يناير 2021.
ووفقا لمصادر "سي إن إن"، عُقد الاجتماع عبر الإنترنت واستمر لأكثر من تسع ساعات.
وذكرت وسائل الإعلام في يناير أن اللجنة استدعت جولياني للاستجواب. ومع ذلك، رفض محامي ترامب السابق الحضور في البداية.
وفي 6 يناير 2021، اقتحمت مجموعة كبيرة من أنصار ترامب مبنى الكابيتول للاحتجاج على مصادقة المشرعين على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بعد أن ادعى الرئيس السابق أن النتائج كانت باطلة بسبب مزاعم تزوير الانتخابات.
و استجوبت لجنة مجلس النواب، التي كونها مجلس النواب الأمريكي، بالفعل عدة مئات من الأشخاص خلف أبواب مغلقة، وبدأت في مقاضاة جنائية لستيف بانون، كبير الاستراتيجيين السابقين في البيت الأبيض وكبير مستشاري الرئيس ترامب، ومارك ميدوز، الرئيس السابق للعاملين في البيت الأبيض.