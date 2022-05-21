https://arabic.sputniknews.com/20220521/لوغانسك-تستقبل-6-نقاط-مراقبة-لتنظيم-إمدادات-الغاز-من-روسيا-1062510351.html
لوغانسك تستقبل 6 نقاط مراقبة لتنظيم إمدادات الغاز من روسيا
لوغانسك تستقبل 6 نقاط مراقبة لتنظيم إمدادات الغاز من روسيا
استقبلت شركة الغاز في جمهورية لوغانسك "لوغانسكغاز" من روسيا ست نقاط تنظيمية لتحديث ومراقبة نظام إمدادات الغاز في الجمهورية. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T13:18+0000
2022-05-21T13:18+0000
2022-05-21T13:18+0000
روسيا
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قالت المديرة العامة للشركة تاتيانا بوغورودكو: "كجزء من المساعدة لاستعادة إمدادات الغاز للوغانسك، أرسل الزملاء الروس 6 نقاط مراقبة، كجزء من مجموعات العمل لتثبيت نقاط تنظيمية جديدة. واعتبارا من الأسبوع المقبل سنبدأ في استعادة وضمان تشغيل أكثر موثوقية لإمدادات الغاز".وأشارت إلى أن النقاط المستخدمة حاليا عفا عليها الزمن، وأن تركيب معدات جديدة سيحسن الموثوقية والسلامة لنظام إمداد الغاز في الجمهورية".وشكرت تاتيانا بوغورودكو روسيا على مساعدتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/وزيرا-خارجية-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-يناقشان-مع-سفير-كوريا-الشمالية-تعزيز-التعاون-1062467349.html
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روسيا
لوغانسك تستقبل 6 نقاط مراقبة لتنظيم إمدادات الغاز من روسيا
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استقبلت شركة الغاز في جمهورية لوغانسك "لوغانسكغاز" من روسيا ست نقاط تنظيمية لتحديث ومراقبة نظام إمدادات الغاز في الجمهورية.
قالت المديرة العامة للشركة تاتيانا بوغورودكو: "كجزء من المساعدة لاستعادة إمدادات الغاز للوغانسك، أرسل الزملاء الروس 6 نقاط مراقبة، كجزء من مجموعات العمل لتثبيت نقاط تنظيمية جديدة. واعتبارا من الأسبوع المقبل سنبدأ في استعادة وضمان تشغيل أكثر موثوقية لإمدادات الغاز".
وأشارت إلى أن النقاط المستخدمة حاليا عفا عليها الزمن، وأن تركيب معدات جديدة سيحسن الموثوقية والسلامة لنظام إمداد الغاز في الجمهورية".
وشكرت تاتيانا بوغورودكو روسيا على مساعدتها.