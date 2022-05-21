عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220521/لوغانسك-تستقبل-6-نقاط-مراقبة-لتنظيم-إمدادات-الغاز-من-روسيا-1062510351.html
لوغانسك تستقبل 6 نقاط مراقبة لتنظيم إمدادات الغاز من روسيا
لوغانسك تستقبل 6 نقاط مراقبة لتنظيم إمدادات الغاز من روسيا
استقبلت شركة الغاز في جمهورية لوغانسك "لوغانسكغاز" من روسيا ست نقاط تنظيمية لتحديث ومراقبة نظام إمدادات الغاز في الجمهورية. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T13:18+0000
2022-05-21T13:18+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061648650_0:0:3123:1756_1920x0_80_0_0_caa76572cd0b072bf05d0d6fd0d8ddf3.jpg
قالت المديرة العامة للشركة تاتيانا بوغورودكو: "كجزء من المساعدة لاستعادة إمدادات الغاز للوغانسك، أرسل الزملاء الروس 6 نقاط مراقبة، كجزء من مجموعات العمل لتثبيت نقاط تنظيمية جديدة. واعتبارا من الأسبوع المقبل سنبدأ في استعادة وضمان تشغيل أكثر موثوقية لإمدادات الغاز".وأشارت إلى أن النقاط المستخدمة حاليا عفا عليها الزمن، وأن تركيب معدات جديدة سيحسن الموثوقية والسلامة لنظام إمداد الغاز في الجمهورية".وشكرت تاتيانا بوغورودكو روسيا على مساعدتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/وزيرا-خارجية-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-يناقشان-مع-سفير-كوريا-الشمالية-تعزيز-التعاون-1062467349.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061648650_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9608b22953cad0fc4990056c7aabbf8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

لوغانسك تستقبل 6 نقاط مراقبة لتنظيم إمدادات الغاز من روسيا

13:18 GMT 21.05.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الذهاب إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
استقبلت شركة الغاز في جمهورية لوغانسك "لوغانسكغاز" من روسيا ست نقاط تنظيمية لتحديث ومراقبة نظام إمدادات الغاز في الجمهورية.
قالت المديرة العامة للشركة تاتيانا بوغورودكو: "كجزء من المساعدة لاستعادة إمدادات الغاز للوغانسك، أرسل الزملاء الروس 6 نقاط مراقبة، كجزء من مجموعات العمل لتثبيت نقاط تنظيمية جديدة. واعتبارا من الأسبوع المقبل سنبدأ في استعادة وضمان تشغيل أكثر موثوقية لإمدادات الغاز".
وأشارت إلى أن النقاط المستخدمة حاليا عفا عليها الزمن، وأن تركيب معدات جديدة سيحسن الموثوقية والسلامة لنظام إمداد الغاز في الجمهورية".
وشكرت تاتيانا بوغورودكو روسيا على مساعدتها.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 19 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
وزيرا خارجية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يناقشان مع سفير كوريا الشمالية تعزيز التعاون
أمس, 10:08 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала