https://arabic.sputniknews.com/20220521/مادورو-يعلن-إطلاق-شبكة-تواصل-إجتماعي-فنزويلية-1062491800.html
مادورو يعلن إطلاق شبكة تواصل إجتماعي فنزويلية
مادورو يعلن إطلاق شبكة تواصل إجتماعي فنزويلية
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الجمعة، عن إطلاق شبكة "فيناب" الاجتماعية. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T03:49+0000
2022-05-21T03:49+0000
2022-05-21T03:49+0000
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كراكاس - سبوتنيك. وقال مادورو في فعالية خاصة في كراكاس: "اليوم [الجمعة] ولد تطبيق فيناب للعالم، وسيحتوي شيء يسمى "الخط "58" والذي يمكن لاي مواطن استخدامه".وأوضح مادورو أن "الخط 58" سيكون قناة لتلقي الشكاوى الاجتماعية.ووفقا للرئيس، ستعمل شبكة فيناب الاجتماعية، التي أنشأتها مجموعة من رجال الأعمال الفنزويليين، على غرار التطبيقات الاجتماعية الأخرى وسيكون لها خدمة دردشة وقنوات ومشاركة ملفات.يشار الى أنه في أبريل الماضي، دعا مادورو الفنزويليين للانضمام إلى الشبكة الاجتماعية الجديدة وقال إن فيناب سيكون أكثر شعبية من إنستغرام وفيسبوك (المحظور في روسيا).
https://arabic.sputniknews.com/20220414/مادورو-الغرب-يمارس-فاشية-محضة-ويحاول-تبرير-التصعيد-المحتمل-للصراعات-1061208040.html
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مادورو يعلن إطلاق شبكة تواصل إجتماعي فنزويلية
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الجمعة، عن إطلاق شبكة "فيناب" الاجتماعية.
كراكاس - سبوتنيك
. وقال مادورو في فعالية خاصة في كراكاس: "اليوم [الجمعة] ولد تطبيق فيناب للعالم، وسيحتوي شيء يسمى "الخط "58" والذي يمكن لاي مواطن استخدامه".
وأوضح مادورو أن "الخط 58" سيكون قناة لتلقي الشكاوى الاجتماعية.
ووفقا للرئيس، ستعمل شبكة فيناب الاجتماعية، التي أنشأتها مجموعة من رجال الأعمال الفنزويليين، على غرار التطبيقات الاجتماعية الأخرى وسيكون لها خدمة دردشة وقنوات ومشاركة ملفات.
يشار الى أنه في أبريل الماضي، دعا مادورو الفنزويليين للانضمام إلى الشبكة الاجتماعية الجديدة وقال إن فيناب سيكون أكثر شعبية من إنستغرام وفيسبوك (المحظور في روسيا).