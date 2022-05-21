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https://arabic.sputniknews.com/20220521/مادورو-يعلن-إطلاق-شبكة-تواصل-إجتماعي-فنزويلية-1062491800.html
مادورو يعلن إطلاق شبكة تواصل إجتماعي فنزويلية
مادورو يعلن إطلاق شبكة تواصل إجتماعي فنزويلية
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الجمعة، عن إطلاق شبكة "فيناب" الاجتماعية. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T03:49+0000
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كراكاس - سبوتنيك. وقال مادورو في فعالية خاصة في كراكاس: "اليوم [الجمعة] ولد تطبيق فيناب للعالم، وسيحتوي شيء يسمى "الخط "58" والذي يمكن لاي مواطن استخدامه".وأوضح مادورو أن "الخط 58" سيكون قناة لتلقي الشكاوى الاجتماعية.ووفقا للرئيس، ستعمل شبكة فيناب الاجتماعية، التي أنشأتها مجموعة من رجال الأعمال الفنزويليين، على غرار التطبيقات الاجتماعية الأخرى وسيكون لها خدمة دردشة وقنوات ومشاركة ملفات.يشار الى أنه في أبريل الماضي، دعا مادورو الفنزويليين للانضمام إلى الشبكة الاجتماعية الجديدة وقال إن فيناب سيكون أكثر شعبية من إنستغرام وفيسبوك (المحظور في روسيا).
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مادورو يعلن إطلاق شبكة تواصل إجتماعي فنزويلية

03:49 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / HANDOUT الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الجمعة، عن إطلاق شبكة "فيناب" الاجتماعية.
كراكاس - سبوتنيك. وقال مادورو في فعالية خاصة في كراكاس: "اليوم [الجمعة] ولد تطبيق فيناب للعالم، وسيحتوي شيء يسمى "الخط "58" والذي يمكن لاي مواطن استخدامه".
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
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وأوضح مادورو أن "الخط 58" سيكون قناة لتلقي الشكاوى الاجتماعية.
ووفقا للرئيس، ستعمل شبكة فيناب الاجتماعية، التي أنشأتها مجموعة من رجال الأعمال الفنزويليين، على غرار التطبيقات الاجتماعية الأخرى وسيكون لها خدمة دردشة وقنوات ومشاركة ملفات.
يشار الى أنه في أبريل الماضي، دعا مادورو الفنزويليين للانضمام إلى الشبكة الاجتماعية الجديدة وقال إن فيناب سيكون أكثر شعبية من إنستغرام وفيسبوك (المحظور في روسيا).
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