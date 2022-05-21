عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220521/مبابي-يجدد-عقده-مع-باريس-سان-جرمان-لمدة-3-سنوات-1062529581.html
مبابي يجدد عقده مع باريس سان جرمان لمدة 3 سنوات
مبابي يجدد عقده مع باريس سان جرمان لمدة 3 سنوات
أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي اليوم السبت، تجديد عقد مهاجم الفريق كيليان مبابي. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T20:17+0000
2022-05-21T20:17+0000
نادي باريس سان جيرمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062307816_0:95:1669:1033_1920x0_80_0_0_9eec6745eddb3dbeb61311044c5137ee.jpg
وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن توقيع كيليان مبابي عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات".وأوضح النادي أن اللاعب وقع على صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان تستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.وقال كيليان مبابي: "أود أن أعلن أنني اخترت تمديد عقدي في باريس سان جيرمان، وبالطبع أنا سعيد".وأضاف: "أنا مقتنع بأنه يمكنني هنا مواصلة التطور في النادي الذي يوفر كل ما هو ضروري لتحقيق أعلى مستوى، ويسعدني كذلك أن أستمر في اللعب في فرنسا، البلد الذي ولدت وترعرعت وصنعت اسمي فيه".وجاء إعلان التجديد قبل المباراة الأخيرة لباريس سان جرمان في مواجهة ميتز بالمرحلة الأخيرة من الدوري الفرنسي الذي فاز به فريق العاصمة قبل عدة مراحل من نهاية الموسم.وفي وقت سابق اليوم ذكرت وسائل إعلام أن مبابي اتخذ قراره بشأن مستقبله وفضل البقاء مع فريقه الحالي باريس سان جرمان عوضا عن الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/إعلام-القصة-انتهت-ومبابي-باق-في-باريس-سان-جيرمان-1062510878.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062307816_0:0:1669:1252_1920x0_80_0_0_fed732fb131d719c23c8527b2cf49bf4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي باريس سان جيرمان

مبابي يجدد عقده مع باريس سان جرمان لمدة 3 سنوات

20:17 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFEالفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان
الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
تابعنا عبرTelegram
أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي اليوم السبت، تجديد عقد مهاجم الفريق كيليان مبابي.
وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن توقيع كيليان مبابي عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات".
الفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
إعلام: القصة انتهت ومبابي باق في باريس سان جيرمان
13:32 GMT
وأوضح النادي أن اللاعب وقع على صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان تستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.
وقال كيليان مبابي: "أود أن أعلن أنني اخترت تمديد عقدي في باريس سان جيرمان، وبالطبع أنا سعيد".
وأضاف: "أنا مقتنع بأنه يمكنني هنا مواصلة التطور في النادي الذي يوفر كل ما هو ضروري لتحقيق أعلى مستوى، ويسعدني كذلك أن أستمر في اللعب في فرنسا، البلد الذي ولدت وترعرعت وصنعت اسمي فيه".
وجاء إعلان التجديد قبل المباراة الأخيرة لباريس سان جرمان في مواجهة ميتز بالمرحلة الأخيرة من الدوري الفرنسي الذي فاز به فريق العاصمة قبل عدة مراحل من نهاية الموسم.
وفي وقت سابق اليوم ذكرت وسائل إعلام أن مبابي اتخذ قراره بشأن مستقبله وفضل البقاء مع فريقه الحالي باريس سان جرمان عوضا عن الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس21:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала