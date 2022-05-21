https://arabic.sputniknews.com/20220521/مبابي-يجدد-عقده-مع-باريس-سان-جرمان-لمدة-3-سنوات-1062529581.html
مبابي يجدد عقده مع باريس سان جرمان لمدة 3 سنوات
مبابي يجدد عقده مع باريس سان جرمان لمدة 3 سنوات
أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي اليوم السبت، تجديد عقد مهاجم الفريق كيليان مبابي. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T20:17+0000
2022-05-21T20:17+0000
2022-05-21T20:17+0000
نادي باريس سان جيرمان
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وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن توقيع كيليان مبابي عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات".وأوضح النادي أن اللاعب وقع على صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان تستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.وقال كيليان مبابي: "أود أن أعلن أنني اخترت تمديد عقدي في باريس سان جيرمان، وبالطبع أنا سعيد".وأضاف: "أنا مقتنع بأنه يمكنني هنا مواصلة التطور في النادي الذي يوفر كل ما هو ضروري لتحقيق أعلى مستوى، ويسعدني كذلك أن أستمر في اللعب في فرنسا، البلد الذي ولدت وترعرعت وصنعت اسمي فيه".وجاء إعلان التجديد قبل المباراة الأخيرة لباريس سان جرمان في مواجهة ميتز بالمرحلة الأخيرة من الدوري الفرنسي الذي فاز به فريق العاصمة قبل عدة مراحل من نهاية الموسم.وفي وقت سابق اليوم ذكرت وسائل إعلام أن مبابي اتخذ قراره بشأن مستقبله وفضل البقاء مع فريقه الحالي باريس سان جرمان عوضا عن الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/إعلام-القصة-انتهت-ومبابي-باق-في-باريس-سان-جيرمان-1062510878.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي باريس سان جيرمان
مبابي يجدد عقده مع باريس سان جرمان لمدة 3 سنوات
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أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي اليوم السبت، تجديد عقد مهاجم الفريق كيليان مبابي.
وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي
: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن توقيع كيليان مبابي عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات".
وأوضح النادي أن اللاعب وقع على صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان تستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.
وقال كيليان مبابي: "أود أن أعلن أنني اخترت تمديد عقدي في باريس سان جيرمان، وبالطبع أنا سعيد".
وأضاف: "أنا مقتنع بأنه يمكنني هنا مواصلة التطور في النادي الذي يوفر كل ما هو ضروري لتحقيق أعلى مستوى، ويسعدني كذلك أن أستمر في اللعب في فرنسا، البلد الذي ولدت وترعرعت وصنعت اسمي فيه".
وجاء إعلان التجديد قبل المباراة الأخيرة لباريس سان جرمان في مواجهة ميتز بالمرحلة الأخيرة من الدوري الفرنسي الذي فاز به فريق العاصمة قبل عدة مراحل من نهاية الموسم.
وفي وقت سابق اليوم ذكرت وسائل إعلام أن مبابي اتخذ قراره بشأن مستقبله وفضل البقاء مع فريقه الحالي باريس سان جرمان عوضا عن الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.