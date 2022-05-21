https://arabic.sputniknews.com/20220521/مباحثات-تركية-باكستانية-لتعزيز-التعاون-العسكري-1062521236.html
مباحثات تركية باكستانية لتعزيز التعاون العسكري
مباحثات تركية باكستانية لتعزيز التعاون العسكري
أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، مباحثات مع نظيره الباكستاني خواجة محمد آصف، لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T16:59+0000
2022-05-21T16:59+0000
2022-05-21T16:59+0000
أخبار تركيا اليوم
باكستان
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وذكرت وكالة "الأناضول" أن الوزيرين بحثا قضايا العلاقات الثنائية، وملفات أمنية ودفاعية إقليمية.وخلال المباحثات التي أجريت في إسلام أباد، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجالات التعاون في الصناعات الدفاعية.وشدد وزير الدفاع التركي خلال اللقاء على أهمية زيادة التعاون العسكري بين البلدين.وأشار أكار إلى دعم أنقرة لباكستان بشأن قضية كشمير، وإعراب الرئيس رجب طيب أردوغان عن ذلك في مختلف المحافل.كما عقد أكار اجتماعا مع رئيس الأركان الباكستاني نديم رضا، وقائد القوات البرية قمر جاويد باجوا.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/خلوصي-أكار-تركيا-حمت-الحدود-الجنوبية-الشرقية-للناتو-على-مدى-30-عاما-1060536699.html
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أخبار تركيا اليوم, باكستان
مباحثات تركية باكستانية لتعزيز التعاون العسكري
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أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، مباحثات مع نظيره الباكستاني خواجة محمد آصف، لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
وذكرت وكالة "الأناضول"
أن الوزيرين بحثا قضايا العلاقات الثنائية، وملفات أمنية ودفاعية إقليمية.
وخلال المباحثات التي أجريت في إسلام أباد، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجالات التعاون في الصناعات الدفاعية.
وشدد وزير الدفاع التركي خلال اللقاء على أهمية زيادة التعاون العسكري بين البلدين.
وأشار أكار إلى دعم أنقرة لباكستان بشأن قضية كشمير، وإعراب الرئيس رجب طيب أردوغان عن ذلك في مختلف المحافل.
كما عقد أكار اجتماعا مع رئيس الأركان الباكستاني نديم رضا، وقائد القوات البرية قمر جاويد باجوا.