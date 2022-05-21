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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220521/محافظ-كورسك-القصف-الأوكراني-توقف-بعد-سلسلة-من-الهجمات-1062509780.html
محافظ كورسك: القصف الأوكراني توقف بعد سلسلة من الهجمات
محافظ كورسك: القصف الأوكراني توقف بعد سلسلة من الهجمات
أعلن محافظ مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، أن القصف الأوكراني على أراضي المنطقة قد توقف بعد سقوط الضربة الأخيرة على قرية بوبوفو-ليزهاتشي دون وقوع... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T13:07+0000
2022-05-21T13:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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ونشر المحافظ على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام"، قال خلالها: "خفت حدة القصف في منطقة غلوشكوفسكي، حيث تم إطلاق عدد من قذائف الهاون والمدفعية وسقطت منها واحدة على قرية بوبوفو-ليزهاتشي".وأضاف قائلا: "يبدو أن العدو كان يستهدف محطة الجرارات، لكن المعدات تم سحبها من هناك لحسن الحظ لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة في المنطقة".يذكر أن حاكم مقاطعة كورسك أكد، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل شخص واحد على الأقل نتيجة القصف الأوكراني على قرية تيتكينو جنوبي البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.في 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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محافظ كورسك: القصف الأوكراني توقف بعد سلسلة من الهجمات

13:07 GMT 21.05.2022
محطة كورسكايا: تقع بالقرب من بلدة كورشاتوف كورسك، على ضفاف نهر سيم، وتتكون من أربع وحدات تم بناؤها خلال 1976، 1979، 1983 و 1985.
محطة كورسكايا: تقع بالقرب من بلدة كورشاتوف كورسك، على ضفاف نهر سيم، وتتكون من أربع وحدات تم بناؤها خلال 1976، 1979، 1983 و 1985. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
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أعلن محافظ مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، أن القصف الأوكراني على أراضي المنطقة قد توقف بعد سقوط الضربة الأخيرة على قرية بوبوفو-ليزهاتشي دون وقوع إصابات.
ونشر المحافظ على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام"، قال خلالها: "خفت حدة القصف في منطقة غلوشكوفسكي، حيث تم إطلاق عدد من قذائف الهاون والمدفعية وسقطت منها واحدة على قرية بوبوفو-ليزهاتشي".
وأضاف قائلا: "يبدو أن العدو كان يستهدف محطة الجرارات، لكن المعدات تم سحبها من هناك لحسن الحظ لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة في المنطقة".
يذكر أن حاكم مقاطعة كورسك أكد، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل شخص واحد على الأقل نتيجة القصف الأوكراني على قرية تيتكينو جنوبي البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.في 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:08 GMT
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