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https://arabic.sputniknews.com/20220521/محامية-جوني-ديب-تتخطى-شهرتها-قاعة-المحكمة-1062519299.html
محامية جوني ديب تتخطى شهرتها قاعة المحكمة
محامية جوني ديب تتخطى شهرتها قاعة المحكمة
تحولت كاميل فاسكيز، من مجرد محامية للممثل الأمريكي جوني ديب، إلى شخصية من شخصيات المشاهير المعروفة على الإنترنت. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T16:12+0000
2022-05-21T16:12+0000
العالم
جوني ديب
آمبر هيرد
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وتجاوزت فاسكيز شهرتها قاعة المحكمة لتصل كل أنحاء العالم، حيث حصد مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يظهر عناق فاسكيز وديب في قاعة محكمة مقاطعة فيرفاكس، ملايين المشاهدات على "تيك توك"، لتصبح كاميل على الفور أشهر نجمات "تيك توك".كما انتشرمقطع فيديو آخر يظهر الاعتراضات السريعة للغاية لكاميل فاسكيز على إيلين بريدهوفت، محامية زوجة جوني ديب السابقة آمبر هيرد، والذي حصد ما يقرب من 30 مليون مشاهدة على تيك توك.ووفقا لصحيفة "غارديان"، بالإضافة إلى تيك توك، فإن اسم فاسكيز تصدر محركات البحث على غوغل.وكان لعناق جوني ديب وكاميل فاسكيز قد أثار نظريات جامحة من التكتيكات إلى المواعدة.وأنهى محامو جوني استجوابهم لـ آمبر هيرد، يوم الثلاثاء، بعد السعي لتصويرها على أنها المعتدية في علاقتهما المتقلبة، بحسب "the news".
https://arabic.sputniknews.com/20220518/خبراء-قانونيون-آمبر-هيرد-قد-تواجه-تهمة-الحنث-باليمين-في-بريطانيا-1062395953.html
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العالم, جوني ديب, آمبر هيرد

محامية جوني ديب تتخطى شهرتها قاعة المحكمة

16:12 GMT 21.05.2022
© AP Photo / Vianney Le Caerالممثل الأمريكي جوني ديب
الممثل الأمريكي جوني ديب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Vianney Le Caer
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تحولت كاميل فاسكيز، من مجرد محامية للممثل الأمريكي جوني ديب، إلى شخصية من شخصيات المشاهير المعروفة على الإنترنت.
وتجاوزت فاسكيز شهرتها قاعة المحكمة لتصل كل أنحاء العالم، حيث حصد مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يظهر عناق فاسكيز وديب في قاعة محكمة مقاطعة فيرفاكس، ملايين المشاهدات على "تيك توك"، لتصبح كاميل على الفور أشهر نجمات "تيك توك".
كما انتشرمقطع فيديو آخر يظهر الاعتراضات السريعة للغاية لكاميل فاسكيز على إيلين بريدهوفت، محامية زوجة جوني ديب السابقة آمبر هيرد، والذي حصد ما يقرب من 30 مليون مشاهدة على تيك توك.
ووفقا لصحيفة "غارديان"، بالإضافة إلى تيك توك، فإن اسم فاسكيز تصدر محركات البحث على غوغل.
الممثلة الأمريكية آمبر هيرد في الأردن بتاريخ 5 نيسان/أبريل 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
خبراء قانونيون: آمبر هيرد قد تواجه تهمة "الحنث باليمين" في بريطانيا
18 مايو, 14:54 GMT
وكان لعناق جوني ديب وكاميل فاسكيز قد أثار نظريات جامحة من التكتيكات إلى المواعدة.
وأنهى محامو جوني استجوابهم لـ آمبر هيرد، يوم الثلاثاء، بعد السعي لتصويرها على أنها المعتدية في علاقتهما المتقلبة، بحسب "the news".
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