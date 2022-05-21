https://arabic.sputniknews.com/20220521/محامية-جوني-ديب-تتخطى-شهرتها-قاعة-المحكمة-1062519299.html
محامية جوني ديب تتخطى شهرتها قاعة المحكمة
محامية جوني ديب تتخطى شهرتها قاعة المحكمة
تحولت كاميل فاسكيز، من مجرد محامية للممثل الأمريكي جوني ديب، إلى شخصية من شخصيات المشاهير المعروفة على الإنترنت. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T16:12+0000
2022-05-21T16:12+0000
2022-05-21T16:12+0000
العالم
جوني ديب
آمبر هيرد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102878/88/1028788843_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_b89bb366879da481cc735f600b78adca.jpg
وتجاوزت فاسكيز شهرتها قاعة المحكمة لتصل كل أنحاء العالم، حيث حصد مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يظهر عناق فاسكيز وديب في قاعة محكمة مقاطعة فيرفاكس، ملايين المشاهدات على "تيك توك"، لتصبح كاميل على الفور أشهر نجمات "تيك توك".كما انتشرمقطع فيديو آخر يظهر الاعتراضات السريعة للغاية لكاميل فاسكيز على إيلين بريدهوفت، محامية زوجة جوني ديب السابقة آمبر هيرد، والذي حصد ما يقرب من 30 مليون مشاهدة على تيك توك.ووفقا لصحيفة "غارديان"، بالإضافة إلى تيك توك، فإن اسم فاسكيز تصدر محركات البحث على غوغل.وكان لعناق جوني ديب وكاميل فاسكيز قد أثار نظريات جامحة من التكتيكات إلى المواعدة.وأنهى محامو جوني استجوابهم لـ آمبر هيرد، يوم الثلاثاء، بعد السعي لتصويرها على أنها المعتدية في علاقتهما المتقلبة، بحسب "the news".
https://arabic.sputniknews.com/20220518/خبراء-قانونيون-آمبر-هيرد-قد-تواجه-تهمة-الحنث-باليمين-في-بريطانيا-1062395953.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102878/88/1028788843_172:0:2741:1927_1920x0_80_0_0_6eeed9569dacc020f4af095fa3224af1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, جوني ديب, آمبر هيرد
محامية جوني ديب تتخطى شهرتها قاعة المحكمة
تابعنا عبر
تحولت كاميل فاسكيز، من مجرد محامية للممثل الأمريكي جوني ديب، إلى شخصية من شخصيات المشاهير المعروفة على الإنترنت.
وتجاوزت فاسكيز شهرتها قاعة المحكمة لتصل كل أنحاء العالم، حيث حصد مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يظهر عناق فاسكيز وديب في قاعة محكمة مقاطعة فيرفاكس، ملايين المشاهدات على "تيك توك"، لتصبح كاميل على الفور أشهر نجمات "تيك توك".
كما انتشرمقطع فيديو آخر يظهر الاعتراضات السريعة للغاية لكاميل فاسكيز على إيلين بريدهوفت، محامية زوجة جوني ديب السابقة آمبر هيرد، والذي حصد ما يقرب من 30 مليون مشاهدة على تيك توك.
ووفقا لصحيفة "غارديان"، بالإضافة إلى تيك توك، فإن اسم فاسكيز تصدر محركات البحث على غوغل.
وكان لعناق جوني ديب وكاميل فاسكيز قد أثار نظريات جامحة من التكتيكات إلى المواعدة.
وأنهى محامو جوني استجوابهم لـ آمبر هيرد، يوم الثلاثاء، بعد السعي لتصويرها على أنها المعتدية في علاقتهما المتقلبة، بحسب "the news
".