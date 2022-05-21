https://arabic.sputniknews.com/20220521/مخلوق-غريب-جدا-من-عالم-آخر-ترصده-غواصة-في-أعماق-المحيط-الهادئ-فيديو--1062526611.html
مخلوق غريب جدا "من عالم آخر" ترصده غواصة في أعماق المحيط الهادئ... فيديو
مخلوق غريب جدا "من عالم آخر" ترصده غواصة في أعماق المحيط الهادئ... فيديو
رصدت غواصة مسيرة مخلوقا غريبا في أعماق المحيط الهادئ، تصدرت صوره عناوين الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث شبهه الكثيرون بمخلوق من "عالم آخر". 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T18:38+0000
2022-05-21T18:38+0000
2022-05-21T18:38+0000
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مجتمع
علوم
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وأشارت التقارير إلى أن المخلوق الغريب يشبه إلى حد ما "حقيبة التسوق الغريبة" ويسبح في أعماق المحيط على عمق نحو 7221 قدما (2201 مترا).وتصدرت المشاهد التي سجلت في شهر مارس/ آذار الماضي، بواسطة غواصة مسيرة جنوب شرقي هونولولو، عناوين الأخبار بسبب غرابة شكل المخلوق الذي ظهرت جميع أحشائه.ونوهت الباحثة إلى أن هذا المخلوق غريب الشكل، ما هو إلا عبارة عن صنف من أصناف خيار البحر أو "الهولوثوريون"، هو مجموعة متنوعة جدا تنتشر عبر مياه المحيط الهادئ، وهو ينتمي إلى عائلة تسمى "Elpidiidae"، بحسب "Live Science".يعتبر خيار أعماق البحار من "الزبالين" (مخلوقات تعيش على البقايا) الذين يتغذون على وابل من خلايا الجلد والحيوانات الميتة المتساقطة إلى قاع المحيط.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/اكتشاف-السمكة-الحزينة-في-قاع-المحيط-تبخرت-أمام-العلماء-فيديو--1062268579.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, مجتمع, علوم
مخلوق غريب جدا "من عالم آخر" ترصده غواصة في أعماق المحيط الهادئ... فيديو
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رصدت غواصة مسيرة مخلوقا غريبا في أعماق المحيط الهادئ، تصدرت صوره عناوين الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث شبهه الكثيرون بمخلوق من "عالم آخر".
وأشارت التقارير إلى أن المخلوق الغريب يشبه إلى حد ما "حقيبة التسوق الغريبة" ويسبح في أعماق المحيط على عمق نحو 7221 قدما (2201 مترا).
وتصدرت المشاهد التي سجلت في شهر مارس/ آذار الماضي، بواسطة غواصة مسيرة جنوب شرقي هونولولو، عناوين الأخبار بسبب غرابة شكل المخلوق الذي ظهرت جميع أحشائه.
المركبة "ROV" كانت تحلق فوق جبل بحري غير مستكشَف في "Kingman Reef" و"Palmyra Atoll" عندما اكتشف المشرفون على المركبة المخلوق. دائمًا ما تكون هذه الأشياء مثيرة ومذهلة للغاية، يا له من مخلوق رائع.
ميغان كوك
مديرة التعليم والتوعية في مؤسسة "Nautilus Live" في تصريحات لمجلة "Live Science" العلمية
ونوهت الباحثة إلى أن هذا المخلوق غريب الشكل، ما هو إلا عبارة عن صنف من أصناف خيار البحر أو "الهولوثوريون"، هو مجموعة متنوعة جدا تنتشر عبر مياه المحيط الهادئ، وهو ينتمي إلى عائلة تسمى "Elpidiidae"، بحسب "Live Science"
.
يعتبر خيار أعماق البحار من "الزبالين" (مخلوقات تعيش على البقايا) الذين يتغذون على وابل من خلايا الجلد والحيوانات الميتة المتساقطة إلى قاع المحيط.