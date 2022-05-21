عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220521/مسؤول-يمني-يحذر-من-كارثة-حقيقية-تعيشها-مدينة-تعز-جراء-حصارها-المستمر-من-أنصار-الله-منذ-7-سنوات-1062513575.html
مسؤول يمني يحذر من "كارثة حقيقية تعيشها مدينة تعز جراء حصارها المستمر من أنصار الله منذ 7 سنوات"
مسؤول يمني يحذر من "كارثة حقيقية تعيشها مدينة تعز جراء حصارها المستمر من أنصار الله منذ 7 سنوات"
اتهم رئيس الفريق الحكومي في اليمن الخاص بالتفاوض لفتح طرقات تعز عبد الكريم شيبان، أنصار الله برفض تسمية ممثليها للمفاوضات رغم تشغيل مطار صنعاء، محذرا من "كارثة... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T14:23+0000
2022-05-21T14:23+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101421/87/1014218773_0:162:2907:1797_1920x0_80_0_0_4780c6b363f0e16db1361c299f599a90.jpg
واعتبر شيبان، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، أن "الهدنة السارية بالبلاد لبت مصالح الحوثيين"، قائلا: إن "تعز تدفع ثمن رفضها لمشروع جماعة الحوثي التي تنتقم منها أشد انتقام وتمنع عنها المياه والكهرباء والإغاثة"، على حد قوله.واستغرب شيبان، فتح ميناء الحديدة، وتشغيل مطار صنعاء الدولي قبل فتح منافذ مدينة تعز، معتبرا هذه الخطوة "ستدفع جماعة الحوثي لمزيد من التعنت حيال تعز بعد تلبية مطالبها من الهدنة الأممية".وأوضح: "كان من المفترض أن يتم تنفيذ عناصر الهدنة الأممية بشكل متزامن كي لا يكون هناك مجال لأحد للتهرب من تنفيذ التزاماته لكن مع حدث هو العكس تمت فقط تلبية مطالب الحوثيين في وقت يستمرون فيه بفرض الحصار على تعز".وأشار إلى أن "الجماعة لم تلتزم بتنفيذ هذا الاتفاق رغم بذل الجهود الكبيرة في التواصل مع الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن آنذاك إسماعيل ولد الشيخ للضغط عليها للتنفيذ"، كاشفا أن "قرار رفع الحصار عن تعز مرتبط رأسا بزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي".وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، دعا الأمم المتحدة إلى الضغط على جماعة "أنصار الله" في اليمن لفتح طرق تعز، وإيداع إيرادات ميناء الحديدة، والانخراط بجدية في جهود السلام.فيما دعا رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" والناطق باسمها، محمد عبد السلام، التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى الاستفادة من المدة المتبقية من زمن هدنة الأمم المتحدة، في تعويض ما فات في تسيير الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يدعو-إلى-ضغط-أممي-على-أنصار-الله-لفتح-المعابر-في-تعز-1062408911.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101421/87/1014218773_148:0:2759:1958_1920x0_80_0_0_055b941c9f659367bf6437e57e665c7f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم

مسؤول يمني يحذر من "كارثة حقيقية تعيشها مدينة تعز جراء حصارها المستمر من أنصار الله منذ 7 سنوات"

14:23 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / STRمظاهرات في مدينة تعز اليمنية
مظاهرات في مدينة تعز اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / STR
تابعنا عبرTelegram
اتهم رئيس الفريق الحكومي في اليمن الخاص بالتفاوض لفتح طرقات تعز عبد الكريم شيبان، أنصار الله برفض تسمية ممثليها للمفاوضات رغم تشغيل مطار صنعاء، محذرا من "كارثة حقيقية تعيشها مدينة تعز جراء حصارها المستمر منذ 7 سنوات".
واعتبر شيبان، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، أن "الهدنة السارية بالبلاد لبت مصالح الحوثيين"، قائلا: إن "تعز تدفع ثمن رفضها لمشروع جماعة الحوثي التي تنتقم منها أشد انتقام وتمنع عنها المياه والكهرباء والإغاثة"، على حد قوله.
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
رئيس مجلس القيادة اليمني يدعو إلى ضغط أممي على "أنصار الله" لفتح المعابر في تعز
18 مايو, 23:09 GMT
واستغرب شيبان، فتح ميناء الحديدة، وتشغيل مطار صنعاء الدولي قبل فتح منافذ مدينة تعز، معتبرا هذه الخطوة "ستدفع جماعة الحوثي لمزيد من التعنت حيال تعز بعد تلبية مطالبها من الهدنة الأممية".
وأوضح: "كان من المفترض أن يتم تنفيذ عناصر الهدنة الأممية بشكل متزامن كي لا يكون هناك مجال لأحد للتهرب من تنفيذ التزاماته لكن مع حدث هو العكس تمت فقط تلبية مطالب الحوثيين في وقت يستمرون فيه بفرض الحصار على تعز".
وأشار إلى أن "الجماعة لم تلتزم بتنفيذ هذا الاتفاق رغم بذل الجهود الكبيرة في التواصل مع الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن آنذاك إسماعيل ولد الشيخ للضغط عليها للتنفيذ"، كاشفا أن "قرار رفع الحصار عن تعز مرتبط رأسا بزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي".
وأعرب شيبان عن أسفه لـ"عدم وجود أي تفاعل دولي مع جريمة حصار تعز رغم تداعياته القاسية على مئات الآلاف من المدنيين"، معتبرا "التراخي الأممي والدولي سبب رئيسي لعدم حلحلة هذا الملف الإنساني وبقاء الأوضاع كما هي عليه".
وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، دعا الأمم المتحدة إلى الضغط على جماعة "أنصار الله" في اليمن لفتح طرق تعز، وإيداع إيرادات ميناء الحديدة، والانخراط بجدية في جهود السلام.
فيما دعا رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" والناطق باسمها، محمد عبد السلام، التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى الاستفادة من المدة المتبقية من زمن هدنة الأمم المتحدة، في تعويض ما فات في تسيير الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала