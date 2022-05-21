https://arabic.sputniknews.com/20220521/مسرح-الشمس-سفير-الفن-الأردني-1062503058.html
مسرح "الشمس" سفير الفن الأردني
مسرح "الشمس" سفير الفن الأردني
بناء الفرد في مجتمعنا له مؤسسات عدة منها المؤسسة الفنية، وهنا نرى المساهمة الفعلية لمسرح "الشمس" في الأردن في تفعيل دور المسرح في بناء الفرد وتعزيز القيم... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T11:17+0000
2022-05-21T11:17+0000
2022-05-21T11:17+0000
راديو
ضيف الأسبوع
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مسرح الشمس سفير الفن الاردني
مسرح الشمس سفير الفن الاردني
يلعب مسرح الشمس في عمان دورا بارزا في تطوير الحركة المسرحية من حيث الشكل والمضمون، مبتعدا قدر الإمكان عن المستوى التجاري الساعي إلى الربح فقط.مدير ومؤسس مسرح الشمس دكتور سلام قبيلات، الذي درس الإخراج المسرحي في روسيا، يشير إلى أن هذا المشروع الثقافي الفني له أهمية في الحياة فالمسرح وسيلة مهمة في التعبير عن العواطف وطرح المسائل المجمتمعية المهمة. كما يشكل جسرا ثقافيا بين الشعوب من خلال تبادل العروض وعرضها.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
مسرح "الشمس" سفير الفن الأردني
تابعنا عبر
بناء الفرد في مجتمعنا له مؤسسات عدة منها المؤسسة الفنية، وهنا نرى المساهمة الفعلية لمسرح "الشمس" في الأردن في تفعيل دور المسرح في بناء الفرد وتعزيز القيم الإنسانية والثقافية والأخلاقية فالمسرح هو عنوان الحضارة.
يلعب مسرح الشمس في عمان دورا بارزا في تطوير الحركة المسرحية من حيث الشكل والمضمون، مبتعدا قدر الإمكان عن المستوى التجاري الساعي إلى الربح فقط.
مدير ومؤسس مسرح الشمس دكتور سلام قبيلات، الذي درس الإخراج المسرحي في روسيا، يشير إلى أن هذا المشروع الثقافي الفني له أهمية في الحياة فالمسرح وسيلة مهمة في التعبير عن العواطف وطرح المسائل المجمتمعية المهمة. كما يشكل جسرا ثقافيا بين الشعوب من خلال تبادل العروض وعرضها.
يقول سلام قبيلات إن أحد أهدافه هو تطوير الحركة المسرحية الأردنية لتكون على مستوى المسارح المتقدمة في العالم.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق