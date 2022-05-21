https://arabic.sputniknews.com/20220521/مقتل-شخص-وإصابة-8-في-إطلاق-على-حفل-بأمريكا-1062531519.html
مقتل شخص وإصابة 8 إثر إطلاق نار على حفل في أمريكا
مقتل شخص وإصابة 8 إثر إطلاق نار على حفل في أمريكا
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في أعقاب إطلاق نار في حفل كبير في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T21:01+0000
2022-05-21T21:01+0000
2022-05-21T21:02+0000
إطلاق نار في شيكاغو
الولايات المتحدة الأمريكية
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عثر ضباط من شرطة سان برناردينو أرسلوا لموقع الحادث في وقت متأخر يوم الجمعة على شخص واحد قتل خارج الحفل الذي أقيم في شركة داخل سوق تجاري في المدينة الواقعة شرقي لوس أنغلوس، حسبما نقلت "أسوشيتدبرس " عن الرقيب إيكينو توماس.وأوضح توماس أن 8 آخرين أطلق عليهم الرصاص تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، ومعظمهم نقلوا بوسائل تخصهم.وقالت الشرطة إن إصابتهم ليست خطيرة على ما يبدو، مشيرة إلى أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات ولم يتم التعرف على المشتبه به في إطلاق النار الجديد.وذكرت أن إطلاق النار على ما يبدو نتج عن صراع في غرفة مزدحمة في الحفلة ولا يبدو أن الضحايا قد تم استهدافهم عن قصد.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/مقتل-شخص-وإصابة-5-آخرين-في-حادث-إطلاق-نار-في-كنيسة-بكاليفورنيا-الأمريكية-1062283332.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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إطلاق نار في شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل شخص وإصابة 8 إثر إطلاق نار على حفل في أمريكا
21:01 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 21:02 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في أعقاب إطلاق نار في حفل كبير في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة.
عثر ضباط من شرطة سان برناردينو أرسلوا لموقع الحادث في وقت متأخر يوم الجمعة على شخص واحد قتل خارج الحفل الذي أقيم في شركة داخل سوق تجاري في المدينة الواقعة شرقي لوس أنغلوس، حسبما نقلت "أسوشيتدبرس " عن الرقيب إيكينو توماس.
وأوضح توماس أن 8 آخرين أطلق عليهم الرصاص تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، ومعظمهم نقلوا بوسائل تخصهم.
وقالت الشرطة إن إصابتهم ليست خطيرة على ما يبدو، مشيرة إلى أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات ولم يتم التعرف على المشتبه به في إطلاق النار
الجديد.
وذكرت أن إطلاق النار على ما يبدو نتج عن صراع في غرفة مزدحمة في الحفلة ولا يبدو أن الضحايا قد تم استهدافهم عن قصد.