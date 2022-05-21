عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220521/مقتل-شخص-وإصابة-8-في-إطلاق-على-حفل-بأمريكا-1062531519.html
مقتل شخص وإصابة 8 إثر إطلاق نار على حفل في أمريكا
مقتل شخص وإصابة 8 إثر إطلاق نار على حفل في أمريكا
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في أعقاب إطلاق نار في حفل كبير في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T21:01+0000
2022-05-21T21:02+0000
إطلاق نار في شيكاغو
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1048435967_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_315dd2e675a43b4a1a96c40baee28b8c.jpg
عثر ضباط من شرطة سان برناردينو أرسلوا لموقع الحادث في وقت متأخر يوم الجمعة على شخص واحد قتل خارج الحفل الذي أقيم في شركة داخل سوق تجاري في المدينة الواقعة شرقي لوس أنغلوس، حسبما نقلت "أسوشيتدبرس " عن الرقيب إيكينو توماس.وأوضح توماس أن 8 آخرين أطلق عليهم الرصاص تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، ومعظمهم نقلوا بوسائل تخصهم.وقالت الشرطة إن إصابتهم ليست خطيرة على ما يبدو، مشيرة إلى أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات ولم يتم التعرف على المشتبه به في إطلاق النار الجديد.وذكرت أن إطلاق النار على ما يبدو نتج عن صراع في غرفة مزدحمة في الحفلة ولا يبدو أن الضحايا قد تم استهدافهم عن قصد.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/مقتل-شخص-وإصابة-5-آخرين-في-حادث-إطلاق-نار-في-كنيسة-بكاليفورنيا-الأمريكية-1062283332.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1048435967_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f834e4c549f18145305c7ad064051324.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إطلاق نار في شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل شخص وإصابة 8 إثر إطلاق نار على حفل في أمريكا

21:01 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 21:02 GMT 21.05.2022)
© REUTERS / KEVIN MOHATTالشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى
الشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© REUTERS / KEVIN MOHATT
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في أعقاب إطلاق نار في حفل كبير في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة.
عثر ضباط من شرطة سان برناردينو أرسلوا لموقع الحادث في وقت متأخر يوم الجمعة على شخص واحد قتل خارج الحفل الذي أقيم في شركة داخل سوق تجاري في المدينة الواقعة شرقي لوس أنغلوس، حسبما نقلت "أسوشيتدبرس " عن الرقيب إيكينو توماس.
احتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار في كنيسة بكاليفورنيا الأمريكية
15 مايو, 22:22 GMT
وأوضح توماس أن 8 آخرين أطلق عليهم الرصاص تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، ومعظمهم نقلوا بوسائل تخصهم.
وقالت الشرطة إن إصابتهم ليست خطيرة على ما يبدو، مشيرة إلى أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات ولم يتم التعرف على المشتبه به في إطلاق النار الجديد.
وذكرت أن إطلاق النار على ما يبدو نتج عن صراع في غرفة مزدحمة في الحفلة ولا يبدو أن الضحايا قد تم استهدافهم عن قصد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس21:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала