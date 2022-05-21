https://arabic.sputniknews.com/20220521/مقطع-دعائي-لمسلسل-شي-هولك-يحصد-78-مليون-مشاهدة-في-24-ساعة-1062515170.html
مقطع دعائي لمسلسل "شي-هولك" يحصد 78 مليون مشاهدة في 24 ساعة
مقطع دعائي لمسلسل "شي-هولك" يحصد 78 مليون مشاهدة في 24 ساعة
حصد مقطع دعائي لمسلسل "She-Hulk" (امرأة قوية) والذي طرحت شركة "مارفل" من خلاله أول لقطات من مسلسلها الجديد، 78 مليون مشاهدة في 24 ساعة. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T14:46+0000
2022-05-21T14:46+0000
2022-05-21T14:47+0000
منوعات
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واحتوى مقطع الفيديو الذي وصلت مدته لـ دقيقة و47 ثانية، على عدد من المشاهد المشوقة للعمل المنتظر، أهمها تعريف بطلة المسلسل بنفسها.مسلسل "She-Hulk " يدور حول جينيفر والترز التي تطور قدراتها الهيكلية الفريدة بعد حصولها على نقل دم من ابن عمها، والتي ترث سلطات هالك بعد أن تلقت منه عملية نقل دم، وعلى عكس بروس، فإن جينيفر قادرة على الاحتفاظ بمعظم شخصيتها وذكائها وسيطرتها العاطفية.كما تشارك الممثلة جينجر جونزاجا في سلسلة "She-Hulk" الجديدة، في دور رئيسي، وفقًا لما نشره موقع "العين".وانضمت الممثلة الإنجليزية جميلة جميل إلى مسلسل "She-Hulk"، مع مجموعة كبيرة من الأبطال منهم مارك رفالو الذي سيعيد تجسيد دوره الشهير "Hulk" في السلسلة، على أن تلعب دور شخص شرير، فى السلسلة "She Hulk" القادمة على منصة ديزني، وفقا للتقرير الذي نشر على موقع "vulture".
https://arabic.sputniknews.com/20220429/نسخة-كورية-من-مسلسل-لاكاسا-دي-بابل-بمشاركة-أحد-أبطال-لعبة-الحبار-فيديو-1061743283.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
مقطع دعائي لمسلسل "شي-هولك" يحصد 78 مليون مشاهدة في 24 ساعة
14:46 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 14:47 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
حصد مقطع دعائي لمسلسل "She-Hulk" (امرأة قوية) والذي طرحت شركة "مارفل" من خلاله أول لقطات من مسلسلها الجديد، 78 مليون مشاهدة في 24 ساعة.
واحتوى مقطع الفيديو الذي وصلت مدته لـ دقيقة و47 ثانية، على عدد من المشاهد المشوقة
للعمل المنتظر، أهمها تعريف بطلة المسلسل بنفسها.
مسلسل "She-Hulk " يدور حول جينيفر والترز التي تطور قدراتها الهيكلية الفريدة بعد حصولها على نقل دم من ابن عمها، والتي ترث سلطات هالك بعد أن تلقت منه عملية نقل دم، وعلى عكس بروس، فإن جينيفر قادرة على الاحتفاظ بمعظم شخصيتها وذكائها وسيطرتها العاطفية.
كما تشارك الممثلة جينجر جونزاجا في سلسلة "She-Hulk" الجديدة، في دور رئيسي، وفقًا لما نشره موقع "العين"
.
وانضمت الممثلة الإنجليزية جميلة جميل إلى مسلسل "She-Hulk"، مع مجموعة كبيرة من الأبطال منهم مارك رفالو الذي سيعيد تجسيد دوره الشهير "Hulk" في السلسلة، على أن تلعب دور شخص شرير، فى السلسلة "She Hulk" القادمة على منصة ديزني، وفقا للتقرير الذي نشر على موقع "vulture".