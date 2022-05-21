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https://arabic.sputniknews.com/20220521/مكتب-تيك-توك-في-موسكو-يتعرض-لحادثة-سرقة-1062500432.html
مكتب "تيك توك" في موسكو يتعرض لحادثة سرقة
مكتب "تيك توك" في موسكو يتعرض لحادثة سرقة
كشفت السلطات الروسية عن تعرض مكتب منصة "تيك توك" في وسط العاصمة الروسية موسكو إلى حادثة سرقة. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T10:33+0000
2022-05-21T10:33+0000
روسيا
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وذكرت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الداخلية الروسية، أنه تم سرقة معدات إلكترونية من المكتب بقيمة مليون روبل (12 ألف دولار).وبحسب التحقيقات الأولية للسلطات، تم سرقة هواتف وساعات وأجهزة كومبيوتر تابعة للشركة، بالإضافة إلى عمليات كسر وخلع شملت أقفالا وأبوابا في المكتب.وأشارت السلطات إلى أن التحقيق مستمر لمعرفة الدوافع والمسؤول المباشر عن العمل الإجرامي الذي حدث وسط العاصمة الروسية موسكو.وفي وقت سابق، فرضت محكمة الصلح 422 في موسكو غرامة قدرها 2.6 مليون روبل على تيك توك بسبب عدم حذف المعلومات غير القانونية، بما في ذلك عن الاحتجاجات غير المصرح بها، حسبما ذكرت، اليوم الثلاثاء، الخدمة الصحفية للمحكمة.
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روسيا

مكتب "تيك توك" في موسكو يتعرض لحادثة سرقة

10:33 GMT 21.05.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورمدينة موسكو، روسيا يونيو 2020
مدينة موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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كشفت السلطات الروسية عن تعرض مكتب منصة "تيك توك" في وسط العاصمة الروسية موسكو إلى حادثة سرقة.
وذكرت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الداخلية الروسية، أنه تم سرقة معدات إلكترونية من المكتب بقيمة مليون روبل (12 ألف دولار).
وبحسب التحقيقات الأولية للسلطات، تم سرقة هواتف وساعات وأجهزة كومبيوتر تابعة للشركة، بالإضافة إلى عمليات كسر وخلع شملت أقفالا وأبوابا في المكتب.
وأشارت السلطات إلى أن التحقيق مستمر لمعرفة الدوافع والمسؤول المباشر عن العمل الإجرامي الذي حدث وسط العاصمة الروسية موسكو.
وفي وقت سابق، فرضت محكمة الصلح 422 في موسكو غرامة قدرها 2.6 مليون روبل على تيك توك بسبب عدم حذف المعلومات غير القانونية، بما في ذلك عن الاحتجاجات غير المصرح بها، حسبما ذكرت، اليوم الثلاثاء، الخدمة الصحفية للمحكمة.
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