https://arabic.sputniknews.com/20220521/منتدى-دافوس-الدولي-يجري-وجها-لوجه-لأول-مرة-خلال-عامين-1062533469.html
منتدى دافوس الدولي يجري "وجها لوجه" لأول مرة خلال عامين
منتدى دافوس الدولي يجري "وجها لوجه" لأول مرة خلال عامين
سيبدأ منتدى دافوس الاقتصادي الدولي أعماله، اليوم الأحد، بصيغة "وجها لوجه"، بعدما جرى في العامين السابقين عبر الفيديو بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T23:51+0000
2022-05-21T23:51+0000
2022-05-21T23:51+0000
منتدى دافوس الاقتصادي
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وبحسب منظمي المنتدى، سيشارك في منتدى دافوس هذا العام أكثر من ألفي شخص، بما فيهم 50 رئيس دولة.ومن المرتقب أن يزور منتدى دافوس المستشار النمساوي كارل نيهامر، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرئيس العراقي برهم صالح، الرئيس البولندي أنجي دودا، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، المستشار الألماني أولاف شولتز والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.ولم يتلق أي ممثلي روسيا دعوات إلى المنتدى وذلك بسبب وقف المنتدى التفاعل مع الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، بسبب الأحداث في أوكرانيا.وسيكون عنوان المنتدى الاقتصادي الدولي الجاري "التاريخ في مفترق الطرق: سياسة الدولة واستراتيجيات الأعمال".
https://arabic.sputniknews.com/20220121/المنتدى-الاقتصادي-العالمي-يعقد-اجتماعه-السنوي-في-مايو-1056811097.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منتدى دافوس الاقتصادي
منتدى دافوس الدولي يجري "وجها لوجه" لأول مرة خلال عامين
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سيبدأ منتدى دافوس الاقتصادي الدولي أعماله، اليوم الأحد، بصيغة "وجها لوجه"، بعدما جرى في العامين السابقين عبر الفيديو بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.
وبحسب منظمي المنتدى، سيشارك في منتدى دافوس هذا العام
أكثر من ألفي شخص، بما فيهم 50 رئيس دولة.
ومن المرتقب أن يزور منتدى دافوس المستشار النمساوي كارل نيهامر، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرئيس العراقي برهم صالح، الرئيس البولندي أنجي دودا، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، المستشار الألماني أولاف شولتز والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.
ولم يتلق أي ممثلي روسيا دعوات إلى المنتدى وذلك بسبب وقف المنتدى التفاعل مع الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، بسبب الأحداث في أوكرانيا.
وسيكون عنوان المنتدى الاقتصادي الدولي الجاري "التاريخ في مفترق الطرق: سياسة الدولة واستراتيجيات الأعمال".