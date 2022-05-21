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https://arabic.sputniknews.com/20220521/منتدى-دافوس-الدولي-يجري-وجها-لوجه-لأول-مرة-خلال-عامين-1062533469.html
منتدى دافوس الدولي يجري "وجها لوجه" لأول مرة خلال عامين
منتدى دافوس الدولي يجري "وجها لوجه" لأول مرة خلال عامين
سيبدأ منتدى دافوس الاقتصادي الدولي أعماله، اليوم الأحد، بصيغة "وجها لوجه"، بعدما جرى في العامين السابقين عبر الفيديو بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T23:51+0000
2022-05-21T23:51+0000
منتدى دافوس الاقتصادي
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وبحسب منظمي المنتدى، سيشارك في منتدى دافوس هذا العام أكثر من ألفي شخص، بما فيهم 50 رئيس دولة.ومن المرتقب أن يزور منتدى دافوس المستشار النمساوي كارل نيهامر، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرئيس العراقي برهم صالح، الرئيس البولندي أنجي دودا، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، المستشار الألماني أولاف شولتز والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.ولم يتلق أي ممثلي روسيا دعوات إلى المنتدى وذلك بسبب وقف المنتدى التفاعل مع الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، بسبب الأحداث في أوكرانيا.وسيكون عنوان المنتدى الاقتصادي الدولي الجاري "التاريخ في مفترق الطرق: سياسة الدولة واستراتيجيات الأعمال".
https://arabic.sputniknews.com/20220121/المنتدى-الاقتصادي-العالمي-يعقد-اجتماعه-السنوي-في-مايو-1056811097.html
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منتدى دافوس الاقتصادي

منتدى دافوس الدولي يجري "وجها لوجه" لأول مرة خلال عامين

23:51 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIمنتدى دافوس 2020 بسويسرا، 20 يناير/ كانون الثاني 2020
منتدى دافوس 2020 بسويسرا، 20 يناير/ كانون الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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سيبدأ منتدى دافوس الاقتصادي الدولي أعماله، اليوم الأحد، بصيغة "وجها لوجه"، بعدما جرى في العامين السابقين عبر الفيديو بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.
وبحسب منظمي المنتدى، سيشارك في منتدى دافوس هذا العام أكثر من ألفي شخص، بما فيهم 50 رئيس دولة.
ومن المرتقب أن يزور منتدى دافوس المستشار النمساوي كارل نيهامر، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرئيس العراقي برهم صالح، الرئيس البولندي أنجي دودا، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، المستشار الألماني أولاف شولتز والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.
شعار المنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس، سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
المنتدى الاقتصادي العالمي يعقد اجتماعه السنوي في مايو
21 يناير, 15:13 GMT
ولم يتلق أي ممثلي روسيا دعوات إلى المنتدى وذلك بسبب وقف المنتدى التفاعل مع الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، بسبب الأحداث في أوكرانيا.
وسيكون عنوان المنتدى الاقتصادي الدولي الجاري "التاريخ في مفترق الطرق: سياسة الدولة واستراتيجيات الأعمال".
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