https://arabic.sputniknews.com/20220521/مينيخانوف-يهنئ-شعب-تتارستان-بالذكرى-الـ1100-لاعتناق-الإسلام--1062497960.html
مينيخانوف يهنئ شعب تتارستان بالذكرى الـ1100 لاعتناق الإسلام
مينيخانوف يهنئ شعب تتارستان بالذكرى الـ1100 لاعتناق الإسلام
هنأ رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، اليوم السبت، شعبه بذكرى مرور 1100 سنة على اعتناق الدين الإسلامي. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T09:40+0000
2022-05-21T09:40+0000
2022-05-21T09:42+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103479/15/1034791565_0:0:1225:689_1920x0_80_0_0_378b0409038989b5c2052f957634ff9c.jpg
ووجّه مينيخانوف رسالة إلى شعبه بمناسبة الذكرى، قال فيها إن "التعاليم العظيمة التي أنزلها الله من خلال مختاره النبي محمد، متجذرة بعمق في الحدود الشمالية للعالم الإسلامي ومتغلغلة في ثقافة التتار وتقاليدهم ولغتهم وحياتهم اليومية، حيث حمل الأسلاف الأتقياء في قلوبهم الممتنة ضوءها المنقذ عبر القرون والعصور وتركوا لنا إرثا ضخمًا تتضمن قيم دينية وأخلاقية ثابتة وأمثلة عالية للثقافة الروحية والمادية".وأضاف مينيخانوف، قائلا: "نحن اليوم نعمل باستمرار على تعزيز الروحانية التقليدية واستعادة العدالة التاريخية وتطبيق مبادئ التعايش السلمي بين ممثلي مختلف الجنسيات والأديان والمساعدة المتبادلة والرحمة".وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه لمن دواعي سروره وبفضل دعم الرئيس الروسي بوتين والمنظمات الدينية المركزية للمسلمين، يتم الاحتفال بالذكرى 1100 لاعتناق الإسلام من قبل الشعب التتاري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103479/15/1034791565_152:0:1071:689_1920x0_80_0_0_2925e4c4ee4980e738e82012e377ddba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مينيخانوف يهنئ شعب تتارستان بالذكرى الـ1100 لاعتناق الإسلام
09:40 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 09:42 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
هنأ رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، اليوم السبت، شعبه بذكرى مرور 1100 سنة على اعتناق الدين الإسلامي.
ووجّه مينيخانوف
رسالة إلى شعبه بمناسبة الذكرى، قال فيها إن "التعاليم العظيمة التي أنزلها الله من خلال مختاره النبي محمد، متجذرة بعمق في الحدود الشمالية للعالم الإسلامي ومتغلغلة في ثقافة التتار وتقاليدهم ولغتهم وحياتهم اليومية، حيث حمل الأسلاف الأتقياء في قلوبهم الممتنة ضوءها المنقذ عبر القرون والعصور وتركوا لنا إرثا ضخمًا تتضمن قيم دينية وأخلاقية ثابتة وأمثلة عالية للثقافة الروحية والمادية".
وأضاف مينيخانوف، قائلا: "نحن اليوم نعمل باستمرار على تعزيز الروحانية التقليدية واستعادة العدالة التاريخية وتطبيق مبادئ التعايش السلمي بين ممثلي مختلف الجنسيات والأديان والمساعدة المتبادلة والرحمة".
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه لمن دواعي سروره وبفضل دعم الرئيس الروسي بوتين والمنظمات الدينية المركزية للمسلمين، يتم الاحتفال بالذكرى 1100 لاعتناق الإسلام من قبل الشعب التتاري.