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https://arabic.sputniknews.com/20220521/نائب-رئيس-الوزراء-أرمينيا-لا-تخطط-لإجراء-انتخابات-مبكرة-وسط-الاحتجاجات-1062496402.html
نائب رئيس الوزراء: أرمينيا لا تخطط لإجراء انتخابات مبكرة وسط الاحتجاجات
نائب رئيس الوزراء: أرمينيا لا تخطط لإجراء انتخابات مبكرة وسط الاحتجاجات
قال نائب رئيس الوزراء الأرميني، مهر غريغوريان، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إنه لا توجد خطط لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد وسط احتجاجات في يريفان. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T09:08+0000
2022-05-21T09:08+0000
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وعقدت مسيرات للمعارضة في جميع أنحاء أرمينيا منذ 25 أبريل/نيسان، حيث طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان وأعربوا عن استيائهم من موقف السلطات بشأن وضع ناغورني كاراباخ وخططها للتوصل إلى اتفاق سلام مع أذربيجان.وقال غريغوريان، مجيبًا عن سؤال عما إذا كانت يريفان تخطط لإجراء انتخابات مبكرة: "قدمت الانتخابات البرلمانية الديمقراطية والحرة والقانونية تماما في أرمينيا في يونيو 2021 إجابات عن كل هذه الأسئلة، التي تطرحها حاليا حركة احتجاج الأقلية".وأعرب نائب رئيس الوزراء عن ثقته في أن الوضع سيتطور بما يتماشى مع سيادة القانون، حيث لا توجد شروط مسبقة لتهويل الوضع والتنبؤ بمختلف السيناريوهات المحتملة.وأشار أيضا إلى أن مجموعة العمل الثلاثية حول ناغورني كاراباخ، والتي تضم روسيا وأرمينيا وأذربيجان، قامت "بعمل مهم" لإلغاء حظر مواصلات النقل بين الدول. لكن غريغوريان قال إن "هناك خلافات أيضا نحاول حلها خلال اجتماعاتنا".
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نائب رئيس الوزراء: أرمينيا لا تخطط لإجراء انتخابات مبكرة وسط الاحتجاجات

09:08 GMT 21.05.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورضباط الشرطة يعتقلون أحد المشاركين في احتجاج للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان خارج مبنى الحكومة الأرمينية في يريفان، أرمينيا 7 أبريل 2021
ضباط الشرطة يعتقلون أحد المشاركين في احتجاج للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان خارج مبنى الحكومة الأرمينية في يريفان، أرمينيا 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
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قال نائب رئيس الوزراء الأرميني، مهر غريغوريان، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إنه لا توجد خطط لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد وسط احتجاجات في يريفان.
وعقدت مسيرات للمعارضة في جميع أنحاء أرمينيا منذ 25 أبريل/نيسان، حيث طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان وأعربوا عن استيائهم من موقف السلطات بشأن وضع ناغورني كاراباخ وخططها للتوصل إلى اتفاق سلام مع أذربيجان.
وقال غريغوريان، مجيبًا عن سؤال عما إذا كانت يريفان تخطط لإجراء انتخابات مبكرة: "قدمت الانتخابات البرلمانية الديمقراطية والحرة والقانونية تماما في أرمينيا في يونيو 2021 إجابات عن كل هذه الأسئلة، التي تطرحها حاليا حركة احتجاج الأقلية".
وأعرب نائب رئيس الوزراء عن ثقته في أن الوضع سيتطور بما يتماشى مع سيادة القانون، حيث لا توجد شروط مسبقة لتهويل الوضع والتنبؤ بمختلف السيناريوهات المحتملة.
وأشار أيضا إلى أن مجموعة العمل الثلاثية حول ناغورني كاراباخ، والتي تضم روسيا وأرمينيا وأذربيجان، قامت "بعمل مهم" لإلغاء حظر مواصلات النقل بين الدول. لكن غريغوريان قال إن "هناك خلافات أيضا نحاول حلها خلال اجتماعاتنا".
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