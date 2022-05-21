https://arabic.sputniknews.com/20220521/نائب-رئيس-الوزراء-لـسبوتنيك-لا-حاجة-لإجراء-انتخابات-برلمانية-جديدة-في-أرمينيا-بسبب-الاحتجاجات--1062493267.html
نائب رئيس الوزراء لـ"سبوتنيك": لا حاجة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في أرمينيا بسبب الاحتجاجات
نائب رئيس الوزراء لـ"سبوتنيك": لا حاجة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في أرمينيا بسبب الاحتجاجات
قال نائب رئيس وزراء أرمينيا، مهير غريغوريان، إنه لا حاجة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T07:07+0000
2022-05-21T07:07+0000
2022-05-21T07:07+0000
العالم
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وقال غريغوريان، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "الانتخابات البرلمانية الديمقراطية والحرة والشرعية تمامًا في أرمينيا عام 2021 قدمت إجابات على كل تلك الأسئلة التي تثيرها الآن حركة احتجاج الأقلية، ولا حاجة لانتخابات جديدة".اعتقلت الشرطة الأرمينية من أيام، 277 شخصا خلال الاحتجاجات التي قادتها المعارضة في يريفان، يوم الأربعاء الماضي، حيث يواصل المتظاهرون المطالبة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، حسبما أفاد به المكتب الصحفي للشرطة لوكالة "سبوتنيك".وقالت الشرطة "حتى الآن، تم إحضار 277 شخصا إلى أقسام الشرطة".وبحسب ضباط إنفاذ القانون، فقد اعتقل 417 متظاهرا في العاصمة الثلاثاء، فيما زعمت المعارضة أن العدد كان 600.ونظمت المعارضة الأرمينية احتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ 25 أبريل للإطاحة بالحكومة الحالية وتغيير السياسة بشأن قضية ناغورني قره باغ.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/رئيس-وزراء-أرمينيا-يسافر-إلى-بروكسل-للقاء-رئيس-أذربيجان-1062445920.html
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العالم
نائب رئيس الوزراء لـ"سبوتنيك": لا حاجة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في أرمينيا بسبب الاحتجاجات
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قال نائب رئيس وزراء أرمينيا، مهير غريغوريان، إنه لا حاجة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.
وقال غريغوريان، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "الانتخابات البرلمانية الديمقراطية والحرة والشرعية تمامًا في أرمينيا عام 2021 قدمت إجابات على كل تلك الأسئلة التي تثيرها الآن حركة احتجاج الأقلية، ولا حاجة لانتخابات جديدة".
اعتقلت الشرطة الأرمينية من أيام، 277 شخصا خلال الاحتجاجات التي قادتها المعارضة في يريفان، يوم الأربعاء الماضي، حيث يواصل المتظاهرون المطالبة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، حسبما أفاد به المكتب الصحفي للشرطة لوكالة "سبوتنيك".
وقالت الشرطة "حتى الآن، تم إحضار 277 شخصا إلى أقسام الشرطة".
وبحسب ضباط إنفاذ القانون، فقد اعتقل 417 متظاهرا في العاصمة الثلاثاء، فيما زعمت المعارضة أن العدد كان 600.
ونظمت المعارضة الأرمينية احتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ 25 أبريل للإطاحة بالحكومة الحالية وتغيير السياسة بشأن قضية ناغورني قره باغ.