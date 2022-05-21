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https://arabic.sputniknews.com/20220521/نائب-رئيس-وزراء-أرمينيا-مجموعة-العمل-الثلاثية-حول-ناغورني-كاراباغ-قامت-بعمل-هام-1062498999.html
نائب رئيس وزراء أرمينيا: مجموعة العمل الثلاثية حول ناغورني كاراباغ قامت بعمل هام
نائب رئيس وزراء أرمينيا: مجموعة العمل الثلاثية حول ناغورني كاراباغ قامت بعمل هام
أكد نائب رئيس وزراء أرمينيا مهير غريغوريان، أن مجموعة العمل الثلاثية حول ناغورني كاراباغ، والتي تضم روسيا وأرمينيا وأذربيجان، قامت بعمل هام على المستوى الواقعي... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T10:10+0000
2022-05-21T10:10+0000
الوضع في أرمينيا
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يريفان-سبوتنيك. وفي لقاء مع "سبوتنيك" اليوم السبت، قال غريغوريان: "مجموعة العمل الثلاثية حول ناغورني كاراباغ، والتي تضم روسيا وأرمينيا وأذربيجان، قامت بعمل هام لإلغاء حظر مواصلات النقل بين الدول"، لكنه استدرك مؤكدا أن "هناك خلافات أيضا نحاول حلها خلال اجتماعاتنا". وشدد نائب رئيس وزراء أرمينيا على ثقته في أن الوضع سيتطور بما يتماشى مع سيادة القانون، حيث لا توجد شروط مسبقة لتهويل الوضع والتنبؤ بمختلف السيناريوهات المحتملة.وكانت مسيرات معارضة قد عمت جميع أنحاء أرمينيا منذ الـ25 من أبريل/ نيسان الماضي، حيث طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان وأعربوا عن استيائهم من موقف السلطات بشأن وضع ناغورنو كاراباغ وخططها للتوصل إلى اتفاق سلام مع أذربيجان.وفي إجابته عن سؤال عما إذا كانت يريفان تخطط لإجراء انتخابات مبكرة، قال غريغوريان: "قدمت الانتخابات البرلمانية الديمقراطية والحرة والقانونية تمامًا في أرمينيا في يونيو 2021 إجابات على كل هذه الأسئلة، التي تطرحها حاليًا حركة احتجاج الأقلية".وقد تأسست مجموعة العمل الثلاثية في يناير 2021 بعد اجتماع بين قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا لتسهيل إحياء وإنشاء مرافق البنية التحتية للنقل الجديدة اللازمة لتنظيم النقل الدولي بين أرمينيا وأذربيجان.
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الوضع في أرمينيا

نائب رئيس وزراء أرمينيا: مجموعة العمل الثلاثية حول ناغورني كاراباغ قامت بعمل هام

10:10 GMT 21.05.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في أرمينيا - احتجاجات ضد رئيس الوزراء نيكولاي باشينيان،بعد تصريحه حول أن "سبب هزيمة أرمينيا في حرب قره باغ هو الأسلحة الروسية السيئة"، أمام مبنى الحكومة الأرمنية في يريفان، 25 فبراير 2021
الوضع في أرمينيا - احتجاجات ضد رئيس الوزراء نيكولاي باشينيان،بعد تصريحه حول أن سبب هزيمة أرمينيا في حرب قره باغ هو الأسلحة الروسية السيئة، أمام مبنى الحكومة الأرمنية في يريفان، 25 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
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أكد نائب رئيس وزراء أرمينيا مهير غريغوريان، أن مجموعة العمل الثلاثية حول ناغورني كاراباغ، والتي تضم روسيا وأرمينيا وأذربيجان، قامت بعمل هام على المستوى الواقعي من خلال إلغاء حظر المواصلات بين الدول.
يريفان-سبوتنيك. وفي لقاء مع "سبوتنيك" اليوم السبت، قال غريغوريان: "مجموعة العمل الثلاثية حول ناغورني كاراباغ، والتي تضم روسيا وأرمينيا وأذربيجان، قامت بعمل هام لإلغاء حظر مواصلات النقل بين الدول"، لكنه استدرك مؤكدا أن "هناك خلافات أيضا نحاول حلها خلال اجتماعاتنا".
الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا في دوشانبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
عقد اجتماع وزراء خارجية أذربيجان وروسيا وأرمينيا
12 مايو, 13:01 GMT
وشدد نائب رئيس وزراء أرمينيا على ثقته في أن الوضع سيتطور بما يتماشى مع سيادة القانون، حيث لا توجد شروط مسبقة لتهويل الوضع والتنبؤ بمختلف السيناريوهات المحتملة.
وكانت مسيرات معارضة قد عمت جميع أنحاء أرمينيا منذ الـ25 من أبريل/ نيسان الماضي، حيث طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان وأعربوا عن استيائهم من موقف السلطات بشأن وضع ناغورنو كاراباغ وخططها للتوصل إلى اتفاق سلام مع أذربيجان.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع القادم لمجموعة العمل الثلاثية سيعقد في المستقبل القريب.

وفي إجابته عن سؤال عما إذا كانت يريفان تخطط لإجراء انتخابات مبكرة، قال غريغوريان: "قدمت الانتخابات البرلمانية الديمقراطية والحرة والقانونية تمامًا في أرمينيا في يونيو 2021 إجابات على كل هذه الأسئلة، التي تطرحها حاليًا حركة احتجاج الأقلية".

واندلع نزاع ناغورني كاراباغ طويل الأمد بين أرمينيا وأذربيجان في سبتمبر 2020، وقام الجانبان بعدة محاولات لإبرام هدنة ووقعا في نهاية المطاف اتفاقًا ثلاثيًا بوساطة موسكو في نوفمبر من ذلك العام، نص على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقد تأسست مجموعة العمل الثلاثية في يناير 2021 بعد اجتماع بين قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا لتسهيل إحياء وإنشاء مرافق البنية التحتية للنقل الجديدة اللازمة لتنظيم النقل الدولي بين أرمينيا وأذربيجان.
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