https://arabic.sputniknews.com/20220521/نائب-لبناني-بري-هو-المرشح-الوحيد-لرئاسة-البرلمان-وموضوع-عزوفه-تمنيات-ليس-أكثر-1062493949.html

نائب لبناني: بري هو المرشح الوحيد لرئاسة البرلمان وموضوع عزوفه تمنيات ليس أكثر

نائب لبناني: بري هو المرشح الوحيد لرئاسة البرلمان وموضوع عزوفه تمنيات ليس أكثر

أعلن النائب اللبناني أيوب حميد، المنتخب عن كتلة "التنمية والتحرير"، اليوم السبت، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو المرشح الوحيد لرئاسة المجلس الجديد، واحتمال... 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T07:55+0000

2022-05-21T07:55+0000

2022-05-21T07:55+0000

لبنان

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وقال حميد لـ"سبوتنيك" إنه "من الطبيعي أن يكون انتخاب هيئة مجلس النواب مجال تداول القوى السياسية والكتل النيابية أو الكتل التي يمكن أن تتشكل، ولكن حتى الساعة ليس هناك أي أمر نهائي فيما يتعلق بالتفاهمات نهائياً".وعن إمكانية تسمية رئيس مجلس نواب لا ينتمي للطائفة الشيعية قال حميد إنه "من حيث المبدأ هذا يتطلب إعادة نظر فيما يتعلق في النظام السياسي ككل، هناك أعراف تعلو على القوانين، ليس هناك نص قانوني أو دستوري يحددد مذهب الرئاسات على الإطلاق إنما باتت هذه الأعراف متداولة، إذا كان هناك أحد يعيش حالة من الترف أن بإمكانه أن يغير فلنبدأ عملية جديدة شاملة لأمور متعددة وليس تحديداً فيما يتعلق برئاسة المجلس النيابي".أما عن تسمية رئيس الحكومة، فأشار حميد إلى أن "هذا الأمر يخضع لآلية واضحة ومحددة، بالنسبة لاستشارات نيابية ملزمة يجريها رئيس الجمهورية الذي ينال الأكثر أصواتاً يكلفه الرئيس تشكيل الحكومة، وتأتي الخطوة الثانية وهي التداول مع الكتل النيابية وجوجلة الأفكار والآراء إن كان على مستوى توزيع الحقائب أم اختيار الأسماء لعرضها على رئيس الجمهورية وهذا المسار في آلية تشكيل الحكومات هو المعتمد والمنصوص عليه قانوناً لذلك الأمر يتعلق بالشخص ومدى قدرته على تشكيل هذه الحكومة وفق الواقع الجديد والمستجد على مستوى المجلس النيابي".هذا ويواجه لبنان ثلاث استحقاقاقات مهمة أولها استحقاق انتخاب هيئة مجلس النواب رئيساً ونائباً وأعضاء؛ وثانيها تسمية رئيس حكومة جديدة للبلاد؛ وثالثها انتخاب رئيس للجمهورية؛ بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.

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