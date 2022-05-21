https://arabic.sputniknews.com/20220521/نائب-وزير-الدفاع-السعودي-يناقش-مع-بلينكن-إدارة-الضغوط-في-أسواق-الطاقة-العالمية-1062516222.html
نائب وزير الدفاع السعودي يناقش مع بلينكن إدارة الضغوط في أسواق الطاقة العالمية
نائب وزير الدفاع السعودي يناقش مع بلينكن إدارة الضغوط في أسواق الطاقة العالمية
التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود، اليوم السبت، بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان،... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
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وأعرب بلينكن ونائبته عن دعمهما القوي للهدنة التي توصلت إليها الأمم المتحدة في اليمن واستعرض الجانبان آخر مستجدات الأحداث في هذا الخصوص.كما تطرق الجانبان، بحسب بيان وزارة الخارجية المنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استئناف الرحلات الجوية التجارية من صنعاء وواردات الوقود المنتظمة عبر الحديدة اليمينة.ونوه البيان إلى أنه تم "التأكيد على الحاجة إلى تحسين الوصول بشكل عاجل إلى تعز وغيرها من المدن الواقعة في الخطوط الأمامية للصراع.وناقش كل من بلينكن ونائبته مع نائب الوزير السعودي "الالتزام الأمريكي الدائم بتعزيز الدفاعات السعودية وجهودها لمواجهة التهديدات الإيرانية وأهمية الحفاظ على دعم دولي قوي لأوكرانيا".كما ناقش الجانبان "إدارة الضغوط في أسواق الطاقة العالمية" على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.واستعرض الجانبان قضايا حقوق الإنسان بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في برنامج "رؤية السعودية 2030".
https://arabic.sputniknews.com/20220521/الوقت-يداوي-الجراح-وزير-الطاقة-القطري-لن-نبيع-كل-غازنا-إلى-ألمانيا----1062508762.html
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العالم, العالم العربي
نائب وزير الدفاع السعودي يناقش مع بلينكن إدارة الضغوط في أسواق الطاقة العالمية
15:14 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 15:19 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود، اليوم السبت، بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأعرب بلينكن ونائبته عن دعمهما القوي للهدنة التي توصلت إليها الأمم المتحدة في اليمن واستعرض الجانبان آخر مستجدات الأحداث في هذا الخصوص.
كما تطرق الجانبان، بحسب بيان وزارة الخارجية المنشور على موقعها الإلكتروني
، إلى استئناف الرحلات الجوية التجارية من صنعاء وواردات الوقود المنتظمة عبر الحديدة اليمينة.
ونوه البيان إلى أنه تم "التأكيد على الحاجة إلى تحسين الوصول بشكل عاجل إلى تعز وغيرها من المدن الواقعة في الخطوط الأمامية للصراع.
وناقش كل من بلينكن ونائبته مع نائب الوزير السعودي "الالتزام الأمريكي الدائم بتعزيز الدفاعات السعودية وجهودها لمواجهة التهديدات الإيرانية وأهمية الحفاظ على دعم دولي قوي لأوكرانيا".
كما ناقش الجانبان "إدارة الضغوط في أسواق الطاقة العالمية" على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
واستعرض الجانبان قضايا حقوق الإنسان بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في برنامج "رؤية السعودية 2030".