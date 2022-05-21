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https://arabic.sputniknews.com/20220521/ناشطة-أوكرانية-عارية-تقتحم-مهرجان-كان-السينمائي-في-فرنسا-1062504396.html
ناشطة أوكرانية عارية تقتحم مهرجان "كان" السينمائي في فرنسا
ناشطة أوكرانية عارية تقتحم مهرجان "كان" السينمائي في فرنسا
اقتحمت ناشطة أوكرانية عارية السجادة الحمراء لمهرجان "كان" السينمائي اليوم الجمعة، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T11:37+0000
2022-05-21T11:37+0000
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بدأت الناشطة بالإشارة إلى الصحفيين والصراخ لجذب اهتمامهموفقا للوكالة، رسمت الناشطة ألوان العلم الأوكراني على صدرها بالإضافة إلى رسوم باللون الأحمر مشيرة إلى الدماء.وسحب ضباط الأمن الناشطة على الفور بعيدا، بحسب الوكالة.ووفقا للوكالة، من أجل الدخول إلى قاعة كان لوميير، من الضروري اجتياز الحواجز عدة مرات، مما أثار الشكوك حول طريقة وصول الناشطة بهذه الحالة إلى القاعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/مخرج-سوري-ضمن-لجنة-تحكيم-المهرجان-الدولي-للسينما-البيئية-في-تونس-1062446790.html
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العالم

ناشطة أوكرانية عارية تقتحم مهرجان "كان" السينمائي في فرنسا

11:37 GMT 21.05.2022
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVAسينما خودوزيسفيني" بعد ترميمها، وهي أقدم سينما في موسكو تأسست في عام 1909، روسيا
سينما خودوزيسفيني بعد ترميمها، وهي أقدم سينما في موسكو تأسست في عام 1909، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVA
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اقتحمت ناشطة أوكرانية عارية السجادة الحمراء لمهرجان "كان" السينمائي اليوم الجمعة، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.
بدأت الناشطة بالإشارة إلى الصحفيين والصراخ لجذب اهتمامهم
وفقا للوكالة، رسمت الناشطة ألوان العلم الأوكراني على صدرها بالإضافة إلى رسوم باللون الأحمر مشيرة إلى الدماء.
وسحب ضباط الأمن الناشطة على الفور بعيدا، بحسب الوكالة.
ووفقا للوكالة، من أجل الدخول إلى قاعة كان لوميير، من الضروري اجتياز الحواجز عدة مرات، مما أثار الشكوك حول طريقة وصول الناشطة بهذه الحالة إلى القاعة.
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