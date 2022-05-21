https://arabic.sputniknews.com/20220521/نحو-14-قتيلا-وعشرات-الجرحى-حصيلة-حوادث-إطلاق-نار-بالولايات-المتحدة-خلال-أسبوعين-1062532529.html
نحو 14 قتيلا وعشرات الجرحى… حصيلة حوادث إطلاق نار بالولايات المتحدة خلال أسبوعين
نحو 14 قتيلا وعشرات الجرحى… حصيلة حوادث إطلاق نار بالولايات المتحدة خلال أسبوعين
شهدت ولاية إنديانا الأمريكية حادث إطلاق نار أدى إلى سقوط عدة مصابين قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى، في أحدث عملية إطلاق نار بالولايات المتحدة التي شهدت مقتل نحو... 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T21:48+0000
2022-05-21T21:48+0000
2022-05-21T21:51+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووقع الحادث، اليوم السبت، بمنطقة إنديانا الشمالية، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.ونقلت الشبكة عن الشرطة الأمريكية قولها إن الضحايا تم نقلهم إلى المستشفى باستخدام مركباتهم الخاصة، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن حالة المصابين لا تزال غير معروفة.وأوضحت الشرطة أن ربما لا تكون هناك دوافع عمل إجرامي وأن ما حدث نتيجة حدوث مشاجرة بين أشخاص.وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في حادث إطلاق نار آخر وقع في حفل كبير جنوبي كاليفورنيا، مشيرة إلى أن الحادث الآخر ليس له دوافع إجرامية تستهدف العامة.كما شهدت مدينة شيكاغو حادث إطلاق نار يوم الخميس الماضي نتج عنه مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.ووقع إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية، السبت الماضي، ونتج عنه مقتل 10 أشخاص، بينما سقط 6 ضحايا في اليوم التالي توفي أحدهم، بحادث إطلاق نار آخر بولاية كاليفورنيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/لحظة-القبض-على-منفذ-هجوم-بوفالو-في-نيويورك-فيديو-1062319737.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
نحو 14 قتيلا وعشرات الجرحى… حصيلة حوادث إطلاق نار بالولايات المتحدة خلال أسبوعين
21:48 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 21:51 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
شهدت ولاية إنديانا الأمريكية حادث إطلاق نار أدى إلى سقوط عدة مصابين قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى، في أحدث عملية إطلاق نار بالولايات المتحدة التي شهدت مقتل نحو 14 شخصا وعشرات الجرحى خلال عمليات مماثلة في أقل من أسبوعين.
ووقع الحادث، اليوم السبت، بمنطقة إنديانا الشمالية، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
ونقلت الشبكة عن الشرطة الأمريكية قولها إن الضحايا تم نقلهم
إلى المستشفى باستخدام مركباتهم الخاصة، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن حالة المصابين لا تزال غير معروفة.
وأوضحت الشرطة أن ربما لا تكون هناك دوافع عمل إجرامي وأن ما حدث نتيجة حدوث مشاجرة بين أشخاص.
وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في حادث إطلاق نار آخر وقع في حفل كبير جنوبي كاليفورنيا، مشيرة إلى أن الحادث الآخر ليس له دوافع إجرامية
تستهدف العامة.
كما شهدت مدينة شيكاغو حادث إطلاق نار يوم الخميس الماضي نتج عنه مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.
ووقع إطلاق نار
بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية، السبت الماضي، ونتج عنه مقتل 10 أشخاص، بينما سقط 6 ضحايا في اليوم التالي توفي أحدهم، بحادث إطلاق نار آخر بولاية كاليفورنيا.