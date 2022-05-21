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https://arabic.sputniknews.com/20220521/نقابة-المهن-التمثيلية-المصرية-تقرر-إيقاف-ممثلة-عن-العمل-بسبب-جنازة-سمير-صبري-1062531895.html
نقابة المهن التمثيلية المصرية تقرر إيقاف ممثلة عن العمل بسبب جنازة سمير صبري
نقابة المهن التمثيلية المصرية تقرر إيقاف ممثلة عن العمل بسبب جنازة سمير صبري
أعلنت نقابة المهن التمثيلية، في مصر إيقاف الممثلة غادة إبراهيم عن العمل وإحالتها إلى لجنة تحقيق بسبب ما حدث في جنازة زميلها سمير صبري. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
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ونص بيان النقابة: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها الى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات"، بحسب موقع "صدى البلد"ولم يوضح البيان طبيعة المخالفات التي ارتكبتها غادة إبراهيم أثناء جنازة سمير صبري، إلا أن موقع "مصرواي" نقل أن غادة إبراهيم أثارت حالة من الجدل أثناء حضورها الجنازة، لافتا إلى أنها اتهمت إحدى الممثلات بمنعها من ركوب الأتوبيس الخاص بالفنانين، والمسافر بهم من القاهرة إلى الإسكندرية للمشاركة في دفن صبري.وقالت غادة، أمام كاميرات وسائل الإعلام": "حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنا صايمة .. قالتلي الأتوبيس اتملى، وكنت رايحة وراه أصلا"، في إشارة لمنع إحدى الممثلات لها من ركوب الأتوبيس.وأعلن أمس وفاة سمير صبري بعد صراع مع أمراض القلب، حيث كان الراحل قد دخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير/ شباط الماضى، وأفاد مقربون منه بأنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/حقيقة-تدهور-الحالة-الصحية-للممثل-المصري-سمير-صبري-1058961995.html
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أخبار الفنانين في مصر, أخبار مصر الآن, المجتمع

نقابة المهن التمثيلية المصرية تقرر إيقاف ممثلة عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

21:17 GMT 21.05.2022
© Sputnik . abdullah Hameedالممثلون المصريون سمير صبري وليلى علوي وإلهام شاهين وآسر ياسين ورانيا يوسف مع المخرج المالي سليمان سيسيه في عرض فيلمه "Wally" في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 18 مارس/آذار 2018
الممثلون المصريون سمير صبري وليلى علوي وإلهام شاهين وآسر ياسين ورانيا يوسف مع المخرج المالي سليمان سيسيه في عرض فيلمه Wally في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 18 مارس/آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . abdullah Hameed
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أعلنت نقابة المهن التمثيلية، في مصر إيقاف الممثلة غادة إبراهيم عن العمل وإحالتها إلى لجنة تحقيق بسبب ما حدث في جنازة زميلها سمير صبري.
ونص بيان النقابة: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها الى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات"، بحسب موقع "صدى البلد"
ولم يوضح البيان طبيعة المخالفات التي ارتكبتها غادة إبراهيم أثناء جنازة سمير صبري، إلا أن موقع "مصرواي" نقل أن غادة إبراهيم أثارت حالة من الجدل أثناء حضورها الجنازة، لافتا إلى أنها اتهمت إحدى الممثلات بمنعها من ركوب الأتوبيس الخاص بالفنانين، والمسافر بهم من القاهرة إلى الإسكندرية للمشاركة في دفن صبري.
الممثل المصري، سمير صبري خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
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وقالت غادة، أمام كاميرات وسائل الإعلام": "حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنا صايمة .. قالتلي الأتوبيس اتملى، وكنت رايحة وراه أصلا"، في إشارة لمنع إحدى الممثلات لها من ركوب الأتوبيس.
وأعلن أمس وفاة سمير صبري بعد صراع مع أمراض القلب، حيث كان الراحل قد دخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير/ شباط الماضى، وأفاد مقربون منه بأنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.
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