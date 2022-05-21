https://arabic.sputniknews.com/20220521/هواوي-توضح-أهدافها-من-المشاريع-المشتركة-مع-الحكومة-العراقية-1062495954.html
هواوي توضح أهدافها من المشاريع المشتركة مع الحكومة العراقية
هواوي توضح أهدافها من المشاريع المشتركة مع الحكومة العراقية
كشفت شركة هواوي عن طبيعة مشاريعها في العراق مع الجهات الحكومية والجامعات، فيما أكدت أنها تعمل لتطوير التحول الرقمي في البلد. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T08:57+0000
2022-05-21T08:57+0000
2022-05-21T08:57+0000
العالم العربي
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وقال ستيفن يي، رئيس شركة هواوي في الشرق األوسط، خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي، إن الشركة عبرت عن أهمية التعاون مع الجهات العراقية، وأنها تعمل مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة منذ 20 عاما بهدف تنمية الاقتصاد المحلي، بحسب ما ذكرت وكالة "صدى" العراقية.وأكد أن أحدث حلول الشركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باستطاعتها دفع وتيرة التحول الرقمي في البلاد.وأضاف: "الشركة عملت على توقيع عدة اتفاقيات مع العراق وأسست أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، كما وقعت هواوي اتفاقيات مع 8 جامعات في العراق لتنمية المواهب، وإلى الآن، شارك أكثر من 2000 طالب عراقي في برامج تنمية المواهب الرقمية واجتاز 400 طالب الاختبارات ليصبحوا مهندسين معتمدين من هواوي".وأشار إلى أنه "مع تطور العراق في مسيرته للتحول الرقمي، تخطط هواوي للعمل مع الوزارات والجامعات واليونسكو لتنمية المزيد من المواهب الرقمية".وبالإضافة إلى ذلك، تخطط هواوي للتعاون مع هيئات حكومية لتمكين وتدريب مسؤولين حكوميين لتعزيز معلوماتهم عن عملية التحول الرقمي والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/كندا-تحظر-استخدام-معدات-شركة-هواوي-في-شبكات-الجيل-الخامس-1062454556.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
هواوي توضح أهدافها من المشاريع المشتركة مع الحكومة العراقية
تابعنا عبر
كشفت شركة هواوي عن طبيعة مشاريعها في العراق مع الجهات الحكومية والجامعات، فيما أكدت أنها تعمل لتطوير التحول الرقمي في البلد.
وقال ستيفن يي، رئيس شركة هواوي في الشرق األوسط، خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي، إن الشركة عبرت عن أهمية التعاون مع الجهات العراقية، وأنها تعمل مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة منذ 20 عاما بهدف تنمية الاقتصاد المحلي، بحسب ما ذكرت وكالة "صدى"
العراقية.
وأكد أن أحدث حلول الشركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باستطاعتها دفع وتيرة التحول الرقمي في البلاد.
وأضاف: "الشركة عملت على توقيع عدة اتفاقيات مع العراق وأسست أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، كما وقعت هواوي اتفاقيات مع 8 جامعات في العراق لتنمية المواهب، وإلى الآن، شارك أكثر من 2000 طالب عراقي في برامج تنمية المواهب الرقمية واجتاز 400 طالب الاختبارات ليصبحوا مهندسين معتمدين من هواوي".
وأشار إلى أنه "مع تطور العراق في مسيرته للتحول الرقمي، تخطط هواوي للعمل مع الوزارات والجامعات واليونسكو لتنمية المزيد من المواهب الرقمية".
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط هواوي للتعاون مع هيئات حكومية لتمكين وتدريب مسؤولين حكوميين لتعزيز معلوماتهم عن عملية التحول الرقمي والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة.