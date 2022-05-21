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https://arabic.sputniknews.com/20220521/هيروشيما-تقرر-عدم-دعوة-روسيا-إلى-حفل-إحياء-ذكرى-ضحايا-القنبلة-النووية-الأمريكية-1062494161.html
هيروشيما تقرر عدم دعوة روسيا إلى حفل إحياء ذكرى ضحايا القنبلة النووية الأمريكية
هيروشيما تقرر عدم دعوة روسيا إلى حفل إحياء ذكرى ضحايا القنبلة النووية الأمريكية
قررت سلطات هيروشيما عدم إرسال دعوة إلى روسيا لحضور حفل مخصص لإحياء الذكرى الـ77 للقصف النووي الأمريكي للمدينة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T08:08+0000
2022-05-21T08:08+0000
العالم
روسيا
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وأشارت الوكالة إلى أنه عادة ما تتم دعوة قادة وسفراء القوى العالمية إلى الحفل، لكن هذا العام، وفقا لأحد المنظمين من سلطات المدينة، كانت هناك خطط لإرسال دعوة إلى الرئيس الروسي، ولكن بناء على إصرار الحكومة قررت سلطات المدينة عدم القيام بذلك.كما أكدت الوكالة أن سفير بيلاروسيا لن يتلقى دعوة أيضا.نقلت الوكالة كلمات الموظف المسؤول في المدينة: "هذه مناسبة للدعوة إلى السلام، ولكن إذا تبعت الاحتجاجات من دول أخرى، فلن نقوم بإرسال دعوات إلى روسيا وبيلاروس. عندما يتحسن الوضع، سيتم إرسال الدعوات"هذا العام، سيشارك 3550 ضيفا مدعوا في الحفل، الذي سيقام في الذكرى 77 للقصف الذري للمدينة في 6 أغسطس.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/نيبينزيا-الناتو-قصف-يوغسلافيا-بقنابل-شدتها-5-أضعاف-قوة-قنبلة-هيروشيما--1060428367.html
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العالم, روسيا

هيروشيما تقرر عدم دعوة روسيا إلى حفل إحياء ذكرى ضحايا القنبلة النووية الأمريكية

08:08 GMT 21.05.2022
© Sputnik . Dai Fujiharaهيروشيما
هيروشيما - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Dai Fujihara
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قررت سلطات هيروشيما عدم إرسال دعوة إلى روسيا لحضور حفل مخصص لإحياء الذكرى الـ77 للقصف النووي الأمريكي للمدينة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.
وأشارت الوكالة إلى أنه عادة ما تتم دعوة قادة وسفراء القوى العالمية إلى الحفل، لكن هذا العام، وفقا لأحد المنظمين من سلطات المدينة، كانت هناك خطط لإرسال دعوة إلى الرئيس الروسي، ولكن بناء على إصرار الحكومة قررت سلطات المدينة عدم القيام بذلك.
كما أكدت الوكالة أن سفير بيلاروسيا لن يتلقى دعوة أيضا.
نقلت الوكالة كلمات الموظف المسؤول في المدينة: "هذه مناسبة للدعوة إلى السلام، ولكن إذا تبعت الاحتجاجات من دول أخرى، فلن نقوم بإرسال دعوات إلى روسيا وبيلاروس. عندما يتحسن الوضع، سيتم إرسال الدعوات"
هذا العام، سيشارك 3550 ضيفا مدعوا في الحفل، الذي سيقام في الذكرى 77 للقصف الذري للمدينة في 6 أغسطس.
فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا الدائم في مجلس الأمن، نيويورك، الولايات المتحدة 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
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