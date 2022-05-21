https://arabic.sputniknews.com/20220521/واشنطن-تمنح-الضوء-الأخضر-للتنظيمات-الإرهابية-في-الشرق-الأوسط-من-جديد-خبراء-يوضحون-الأهداف-1062522423.html

واشنطن تمنح الضوء الأخضر للتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط من جديد… خبراء يوضحون الأهداف

واشنطن تمنح الضوء الأخضر للتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط من جديد… خبراء يوضحون الأهداف

في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن استراتيجية عشرية جديدة للإدارة الأمريكية بهدف إعادة الاستقرار لبعض البلدان، لكن... 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T17:38+0000

2022-05-21T17:38+0000

2022-05-21T17:38+0000

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عشرية تعيد المشهد، الذي بدأ في عام 2011 ولم ينته حتى الآن للواجهة مرة أخرى، حيث يشير الخبراء إلى أن واشنطن تسعى مجددا لاستخدام الحركات الجهادية والإرهابية في العالم وليس في منطقة الشرق الأوسط فقط.وشطبت الولايات المتحدة أمس الجمعة 21 مايو/ أيار، 5 مجموعات من لائحتها السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية، من بينها "الجماعة الإسلامية في مصر ومجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس".كما شطبت حركة "إيتا" التي نشطت لفترة طويلة في إسبانيا وفرنسا حيث ارتكبت عدة اعتداءات، متهمة بالمسؤولية عن مقتل أكثر من 820 شخصا، وكذلك "أوم شينريكيو" ، الطائفة اليابانية التي نفذ أعضاؤها الاعتداء الدامي بغاز السارين في مترو طوكيو عام 1995، والمجموعة اليهودية "كهانا حي".تتباين الآراء بشأن الخطوة التي اتخذتها واشنطن، حيث يرى البعض أنها خطوة غير مؤثرة بالنظر لكون الحركات التي رفعتها غير نشطة، فيما يرى آخرون بأنها "ضوء أخضر" للحركات المتطرفة لتنشط مرة أخرى.ضوء أخضرقال العقيد حاتم صابر، الخبير الاستراتيجي المصري في مكافحة الإرهاب الدولي، إن "ما أعد ونفذ في منطقة الشرق الأوسط تحت مسمى "الربيع العربي" كان بتخطيط كامل من الجانب الأمريكي باعتراف الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي أكد أن الهدف كان ضرب الأمن القومي العربي وإعادة هيكلته وفقا للرؤية الأمريكية لخدمة مصالح إسرائيل".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية بشطب جماعات ومنظمات كانت على اللائحة السوداء هو بمثابة ضوء أخضر لإعادة بناء التنظيمات الإرهابية المسلحة مرة أخرى، خاصة أن الجماعة الإسلامية كانت بمثابة دستور الجماعات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط.وأشار إلى أن شطب هذه الجماعات من اللائحة السوداء هو إشارة ضمنية لعودة نشاط هذه الجماعات باستغلال الأزمة العالمية وتقليب الرأي العام في منطقة الشرق الأوسط.الملف الليبيولفت إلى أن الملف الليبي ضمن هذا السياق وأنه مرشح للاشتعال مرة أخرى، بسبب ممارسات الجانب الأمريكي ودول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي تساند التنظيمات المتطرفة والجماعات الإسلامية.وشدد على أن عودة العمليات الإرهابية في عدد من الدول العربية تهدف لتقليب الرأي العام في المنطقة لاستمالة بعض المواقف لصالح الرؤية السياسية الأمريكية.وأشار إلى أن "تنظيم أكناف بيت المقدس هو أحد أذرع تنظيم أنصار بيت المقدس الذي أعلن نفسه في فترة سابقة تحت اسم تنظيم "ولاية سيناء"، بالإضافة إلى بعض التنظيمات الأخرى.في المقابل، قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن شطب الجماعة الإسلامية في مصر غير مؤثر كونها غير نشطة ولم تقم بأي عمليات منذ سنوات طويلة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن تنظيم "أكناف بيت المقدس"، الذي كان يقوده ممتاز دغمشي، غير موجود في الوقت الراهن، وأن الأمر ينطبق على الجماعة الإسلامية التي قامت بمراجعات من عام 1997 حتى الآن ولم تقم بأي عمليات إرهابية منذ ذلك التاريخ.ويرى سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، أن رفع الجماعة الإسلامية من اللائحة يمكن قبوله باعتبارها ابتعدت عن النشاط المسلح منذ سنوات.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "رفع أكناف بيت المقدس وهو أنصار بيت المقدس لا يفهم إلا في إطار تآمري، وربما يرتبط بسوريا والعراق وبعض الدول الأخرى".ويرى أن الخطوة ربما تمت بناء على تواصل بين الاستخبارات الأمريكية وهذه التنظيمات، وأن "أنصار بيت المقدس" قد تكون تواصلت مع الإدارة الأمريكية حتى تبقى تحت سيطرتها.استخدام الإسلام الجهاديويرى أن الإدارة الأمريكية تسعى لاستخدام "الإسلام الجهادي" مرة أخرى سواء في منطقة الشرق الأوسط أو ضد الصين أو روسيا، خاصة في ظل الأزمة العالمية الحالية.وأشار إلى أن توجه الإدارة الأمريكية لخلق بؤر توتر جديدة يعود لخروج بعض الدول العربية من تحت سيطرتها واتخاذ قرارات لا تتماشى مع التوجه الأمريكي، ما يعني أن واشنطن تضغط على هذه الدول بالجماعات المتطرفة.من هي الجماعة الإسلامية؟نشأت الجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية في أوائل سبعينيات القرن الماضي، إذا كانت تقوم ببعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية.وتبلورت الجماعة داخل الكليات فيما بعد بوجود مجلس للشورى على رأسه "أمير" وينتهي بـ"مجلس شورى الجامعات" وعلى رأسه "الأمير العام" للجماعة الإسلامية"، وتواجدت في عدد كبير من الكليات في ذلك الوقت.وضمن أبرز عمليات الجماعة الإسلامية اغتيال الرئيس محمد أنور السادات في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1981، أثناء احتفالات النصر بحرب أكتوبر، بقيادة الملازم أول خالد الإسلامبولي وعبد الحميد عبد السلام، الضابط السابق بالجيش المصري، والرقيب متطوع القناص حسين عباس محمد والذي أطلق الرصاصة الأولى القاتلة والملازم أول احتياط عطا طايل حميده.كما هاجمت الجماعة مديرية أمن أسيوط في 8 أكتوبر 1981، ومراكز الشرطة واحتلال المدينة وأسفرت المواجهات عن سقوط ضحايا من وانتهت بالقبض على عناصر الجماعة حينها.كما نفذت ما يعرف بمذبحة الدير البحري بالأقصر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاثي 1997 بقتل 58 شخصا خلال 45 دقيقة معظمهم سياح سويسريون بالدير البحري بالأقصر.

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