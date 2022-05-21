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وزير التموين المصري: مصر تستهلك 800 ألف طن من القمح شهريا
وزير التموين المصري: مصر تستهلك 800 ألف طن من القمح شهريا
قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي البلاد لمدة تصل إلى 6 أشهر، مشيرا إلى أن مصر تستهلك 800 ألف طن من القمح شهريا. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T14:33+0000
2022-05-21T14:33+0000
اقتصاد
أخبار مصر الآن
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جاء ذلك خلال افتتاح إحدى المشروعات بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت.ولفت المصيلحي إلى أن إنتاجية القمح في مصر وصلت إلى 5.2 مليون طن خلال هذا العام، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك خلال 6 أشهر يصل إلى نحو 4.8 مليون طن.وتابع الوزير المصري: "نسعى للوصول للاكتفاء الذاتي بنسبة 65 في المئة قريبا".وأوضح علي المصيلحي أن المجففات الخاصة بالذرة أصبحت جزء لا يتجزأ من مشروع الصوامع في مصر، مشيرا إلى دورها في ضبط نسبة الرطوبة.
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اقتصاد, أخبار مصر الآن

وزير التموين المصري: مصر تستهلك 800 ألف طن من القمح شهريا

14:33 GMT 21.05.2022
© Sputnik . S.khatabانطلاق موسم حصاد القمح في مصر
انطلاق موسم حصاد القمح في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
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قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي البلاد لمدة تصل إلى 6 أشهر، مشيرا إلى أن مصر تستهلك 800 ألف طن من القمح شهريا.
جاء ذلك خلال افتتاح إحدى المشروعات بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت.
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أمس, 10:30 GMT
ولفت المصيلحي إلى أن إنتاجية القمح في مصر وصلت إلى 5.2 مليون طن خلال هذا العام، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك خلال 6 أشهر يصل إلى نحو 4.8 مليون طن.
وتابع الوزير المصري: "نسعى للوصول للاكتفاء الذاتي بنسبة 65 في المئة قريبا".
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16 مايو, 12:30 GMT
وأوضح علي المصيلحي أن المجففات الخاصة بالذرة أصبحت جزء لا يتجزأ من مشروع الصوامع في مصر، مشيرا إلى دورها في ضبط نسبة الرطوبة.
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