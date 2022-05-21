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وزير الخارجية الإيطالي يحذر من مخاطر"حرب الغذاء"
وزير الخارجية الإيطالي يحذر من مخاطر"حرب الغذاء"
حذر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، من خطر حرب الغذاء مع عواقب غير متوقعة إذا استمرت مشاكل إمدادات الحبوب الأوكرانية. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
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وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، خلال مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا"، قال خلالها: "هناك خطر ليس بحدوث أزمة غذاء بسيطة، ولكن بحرب غذائية حقيقية مع عواقب غير متوقعة".ودعا السياسي الإيطالي السلطات الروسية إلى التعاون في إنشاء ممر على البحر الأسود لتأمين إمدادات الحبوب.واختتم، قائلاً إن "الأوكرانيين يبذلون قصارى جهدهم لإطعام شعوبهم وإطعام العالم". وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تمثل روسيا وأوكرانيا 30% من إجمالي صادرات الحبوب العالمية والبلدان الأكثر تضرراً من تدهور حالة الأمن الغذائي هي اليمن والصومال وجنوب السودان وأفغانستان.
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العالم

وزير الخارجية الإيطالي يحذر من مخاطر"حرب الغذاء"

12:24 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 12:40 GMT 21.05.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في موسكو، روسيا 17 فبراير 2022
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في موسكو، روسيا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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حذر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، من خطر حرب الغذاء مع عواقب غير متوقعة إذا استمرت مشاكل إمدادات الحبوب الأوكرانية.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، خلال مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا"، قال خلالها: "هناك خطر ليس بحدوث أزمة غذاء بسيطة، ولكن بحرب غذائية حقيقية مع عواقب غير متوقعة".
ودعا السياسي الإيطالي السلطات الروسية إلى التعاون في إنشاء ممر على البحر الأسود لتأمين إمدادات الحبوب.
واختتم، قائلاً إن "الأوكرانيين يبذلون قصارى جهدهم لإطعام شعوبهم وإطعام العالم".
وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تمثل روسيا وأوكرانيا 30% من إجمالي صادرات الحبوب العالمية والبلدان الأكثر تضرراً من تدهور حالة الأمن الغذائي هي اليمن والصومال وجنوب السودان وأفغانستان.
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