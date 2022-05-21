https://arabic.sputniknews.com/20220521/وزير-الصحة-المغربي-المملكة-على-أهبة-الاستعداد-لمواجهة-جدري-القرود-1062516808.html
وزير الصحة المغربي: المملكة على أهبة الاستعداد لمواجهة جدري القرود
وزير الصحة المغربي: المملكة على أهبة الاستعداد لمواجهة جدري القرود
كشف وزير الصحة المغربي خالد أيت طالب، عن استعدادات بلاده لمواجهة مرض جدري القرود في البلاد. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T15:21+0000
2022-05-21T15:21+0000
2022-05-21T15:21+0000
أخبار المغرب اليوم
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وقال الوزير المغربي في تصريحات لموقع "اليوم 24" إن هذا المرض الذي انتشر على مستوى أوربا، والذي تحذر منه منظمة الصحة العالمية "ليست هناك درجة تحذير جد صعبة بخصوصه في هذه الظرفية".وأوضح وزير الصحة المغربي أن مصلحة الوباء والرصد والتصدي للحالات الوبائية التابعة للوزارة الصحة، "لم ترصد أية حالة والحمد لله بالممكلة المغربية".وقال الوزير المغربي إن بلاده على استعداد لمواجهة هذا المرض، مشيرا إلى أن جدري القرود ليس سريع العدوى.وأكد الوزير أن بلاده على أهبة الاستعداد في مصلحة الرصد والتصدي، حتى تكون هناك تشخيصات عند بوابات المغرب.يأتي ذلك بعد رصد عشرات الإصابات في عدد من الدول الأوروبية من بينها بريطانيا والبرتغال.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/المركز-الوطني-الأردني-لمكافحة-الأوبئة-يعقد-اجتماعا-لبحث-تطورات-جدري-القرود---1062514272.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
وزير الصحة المغربي: المملكة على أهبة الاستعداد لمواجهة جدري القرود
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كشف وزير الصحة المغربي خالد أيت طالب، عن استعدادات بلاده لمواجهة مرض جدري القرود في البلاد.
وقال الوزير المغربي في تصريحات لموقع "اليوم 24"
إن هذا المرض الذي انتشر على مستوى أوربا، والذي تحذر منه منظمة الصحة العالمية "ليست هناك درجة تحذير جد صعبة بخصوصه في هذه الظرفية".
وأوضح وزير الصحة المغربي أن مصلحة الوباء والرصد والتصدي للحالات الوبائية التابعة للوزارة الصحة، "لم ترصد أية حالة والحمد لله بالممكلة المغربية".
وقال الوزير المغربي إن بلاده على استعداد لمواجهة هذا المرض
، مشيرا إلى أن جدري القرود ليس سريع العدوى.
وأكد الوزير أن بلاده على أهبة الاستعداد في مصلحة الرصد والتصدي، حتى تكون هناك تشخيصات عند بوابات المغرب.
يأتي ذلك بعد رصد عشرات الإصابات في عدد من الدول الأوروبية من بينها بريطانيا والبرتغال.