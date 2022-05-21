https://arabic.sputniknews.com/20220521/وزير-المالية-الأوكراني-يدعو-اليابان-لنقل-ملكية-الأصول-الروسية-المجمدة-إلى-كييف-1062494989.html
وزير المالية الأوكراني يدعو اليابان لنقل ملكية الأصول الروسية المجمدة إلى كييف
وزير المالية الأوكراني يدعو اليابان لنقل ملكية الأصول الروسية المجمدة إلى كييف
دعا وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو في مقابلة مع صحيفة "نيكي" اليابانية، إلى نقل ملكية جميع أصول روسيا المجمدة في اليابان إلى أوكرانيا. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T08:33+0000
2022-05-21T08:33+0000
2022-05-21T08:41+0000
العالم
روسيا
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وقال مارشينكو: "آمل أن يتم استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا".وأشار وزير المالية الأوكراني إلى أن "هناك أموالا مجمدة في اليابان، أنا أرسل إشارة إلى اليابان لاستخدامها لإعادة إعمار أوكرانيا". ووفقا له، فإن السلطات الروسية، التي قررت إجراء العملية الخاصة، يجب أن " تدفع ثمن الإعمار".في الوقت نفسه، وفقا للصحيفة، فإنه لم يطلب فقط أموال البنك المركزي الروسي المجمدة من قبل بنك اليابان، ولكن أيضا الأصول المجمدة للأفراد. مشيرا إلى أن حكومة أوكرانيا ستواصل العمل مع مجموعة الـ 7 في هذا الاتجاه.يقدر حجم احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لروسيا المخزنة في بنك اليابان في طوكيو بـ 33 مليار دولار وهو 6% من إجمالي حجمها.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/كندا-تعد-قانونا-بشأن-استخدام-الأصول-الروسية-لدعم-أوكرانيا--1062479061.html
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العالم, روسيا
وزير المالية الأوكراني يدعو اليابان لنقل ملكية الأصول الروسية المجمدة إلى كييف
08:33 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 08:41 GMT 21.05.2022) تابعنا عبر
دعا وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو في مقابلة مع صحيفة "نيكي" اليابانية، إلى نقل ملكية جميع أصول روسيا المجمدة في اليابان إلى أوكرانيا.
وقال مارشينكو: "آمل أن يتم استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا".
وأشار وزير المالية الأوكراني إلى أن "هناك أموالا مجمدة في اليابان، أنا أرسل إشارة إلى اليابان لاستخدامها لإعادة إعمار أوكرانيا". ووفقا له، فإن السلطات الروسية، التي قررت إجراء العملية الخاصة، يجب أن " تدفع ثمن الإعمار".
في الوقت نفسه، وفقا للصحيفة، فإنه لم يطلب فقط أموال البنك المركزي الروسي المجمدة من قبل بنك اليابان، ولكن أيضا الأصول المجمدة للأفراد. مشيرا إلى أن حكومة أوكرانيا ستواصل العمل مع مجموعة الـ 7 في هذا الاتجاه.
يقدر حجم احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لروسيا المخزنة في بنك اليابان في طوكيو بـ 33 مليار دولار وهو 6% من إجمالي حجمها.