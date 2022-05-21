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https://arabic.sputniknews.com/20220521/وزير-النقل-الروسي-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-تجبرها-على-البحث-عن-ممرات-لوجستية-جديدة-1062527081.html
وزير النقل الروسي: العقوبات المفروضة على روسيا تجبرها على البحث عن ممرات لوجستية جديدة
وزير النقل الروسي: العقوبات المفروضة على روسيا تجبرها على البحث عن ممرات لوجستية جديدة
أعلن وزير النقل الروسي، فيتالي سافيليف، اليوم السبت، أن العقوبات المفروضة على روسيا، أجبرتها على البحث عن ممرات لوجستية جديدة وتطويرها. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T18:48+0000
2022-05-21T18:48+0000
روسيا
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روستوف على الدون - سبوتنيك. وقال سافيليف في تصريحات للصحفيين: "أنتم تعلمون أن العقوبات التي تم فرضها اليوم على روسيا، دمرت عمليا جميع الخدمات اللوجستية في بلدنا، ونحن مضطرون للبحث معا عن ممرات لوجستية جديدة".وأشار سافيليف إلى أن ممر النقل بين الشمال والجنوب، يلعب دورا بالغ الأهمية، مضيفا: "في هذا الممر، يمتلك اتجاه بحر قزوين، حيث يوجد 3 مواني وهي: أوليا، وأستراخان، وماخاتشكالا، أهمية كبرى".وفرضت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت إغلاق المجال الجوي، أمام الطائرات الروسية، واستبعاد بنوك روسية من نظام "سويفت"، وذلك بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لحماية إقليم دونباس.ويوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة، المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/تقرير-يكشف-سبب-تردد-الاتحاد-الأوروبي-في-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1062474261.html
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وزير النقل الروسي: العقوبات المفروضة على روسيا تجبرها على البحث عن ممرات لوجستية جديدة

18:48 GMT 21.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMANأعمال التحضير ليوم النصر في الساحة الحمراء بتاريخ 20.04.2022 في العاصمة الروسية موسكو
أعمال التحضير ليوم النصر في الساحة الحمراء بتاريخ 20.04.2022 في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلن وزير النقل الروسي، فيتالي سافيليف، اليوم السبت، أن العقوبات المفروضة على روسيا، أجبرتها على البحث عن ممرات لوجستية جديدة وتطويرها.
روستوف على الدون - سبوتنيك. وقال سافيليف في تصريحات للصحفيين: "أنتم تعلمون أن العقوبات التي تم فرضها اليوم على روسيا، دمرت عمليا جميع الخدمات اللوجستية في بلدنا، ونحن مضطرون للبحث معا عن ممرات لوجستية جديدة".
وأشار سافيليف إلى أن ممر النقل بين الشمال والجنوب، يلعب دورا بالغ الأهمية، مضيفا: "في هذا الممر، يمتلك اتجاه بحر قزوين، حيث يوجد 3 مواني وهي: أوليا، وأستراخان، وماخاتشكالا، أهمية كبرى".
وفرضت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت إغلاق المجال الجوي، أمام الطائرات الروسية، واستبعاد بنوك روسية من نظام "سويفت"، وذلك بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لحماية إقليم دونباس.
ويوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة، المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا.
أعلام دول الاتحاد الأوروبي، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
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