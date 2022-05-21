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https://arabic.sputniknews.com/20220521/وزير-خارجية-هنغاريا-اقتصادنا-سيدمر-بدون-الغاز-الروسي-1062491430.html
وزير خارجية هنغاريا: اقتصادنا سيدمر بدون الغاز الروسي
وزير خارجية هنغاريا: اقتصادنا سيدمر بدون الغاز الروسي
أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، بأن اقتصاد بلاده "سيدمر" في حال وقف توريدات الغاز من روسيا. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T02:42+0000
2022-05-21T02:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
المجر
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سيارتو في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن "اقتصادنا سيدمر بدون الغاز الروسي ناهيك عن الإصلاح التقني لمصافينا لغرض تكرار أنواع أخرى من النفط والغاز غير الروسية، والذي سيتطلب استثمارات إضافية بحجم 550 مليون يورو".وأضاف أن الحجم الإجمالي من الاستثمارات لمثل هذه المهمة قد يبلغ حوالي مليار يورو.وأكد سيارتو أنه في ظروف الغياب الكامل للنفط الروسي سيكون من المستحيل بالنسبة لهنغاريا أن تستورد النفط بالكميات الكافية من مصادر أخرى.هذا وأقرت المفوضية الأوروبية في الـ16 من أيار/مايو الجاري بأن المفاوضات الجارية منذ أسبوعين مع هنغاريا، لسحب اعتراضها على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، قد وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن رفضت بودابست آخر عرض قدّمه الاتحاد الأوروبي، للتعويض على قبول بودابست بوقف استيراد النفط الروسي ومشتقاته.وأعلن المسؤول الأوروبي عن السياسة الخارجية جوزيب بورّيل أن هنغاريا طلبت إحالة ملفّ حظر النفط الروسي إلى القمة الاستثنائية المقبلة في نهاية الشهر الجاري.وِشدد بوريل، على أن تجاوز الوضع الراهن لم يعد ممكناً إلا على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/إعلام-روما-وبرلين-تسمحان-بفتح-حسابات-بنكية-بالروبل-لشراء-الغاز-الروسي--1062490568.html
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المجر, روسيا

وزير خارجية هنغاريا: اقتصادنا سيدمر بدون الغاز الروسي

02:42 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 02:43 GMT 21.05.2022)
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть" / الذهاب إلى بنك الصورالشركة النفطية الروسية "روسنفط"
الشركة النفطية الروسية روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть"
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أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، بأن اقتصاد بلاده "سيدمر" في حال وقف توريدات الغاز من روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال سيارتو في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن "اقتصادنا سيدمر بدون الغاز الروسي ناهيك عن الإصلاح التقني لمصافينا لغرض تكرار أنواع أخرى من النفط والغاز غير الروسية، والذي سيتطلب استثمارات إضافية بحجم 550 مليون يورو".
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
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أمس, 23:04 GMT
وأضاف أن الحجم الإجمالي من الاستثمارات لمثل هذه المهمة قد يبلغ حوالي مليار يورو.
وأكد سيارتو أنه في ظروف الغياب الكامل للنفط الروسي سيكون من المستحيل بالنسبة لهنغاريا أن تستورد النفط بالكميات الكافية من مصادر أخرى.
هذا وأقرت المفوضية الأوروبية في الـ16 من أيار/مايو الجاري بأن المفاوضات الجارية منذ أسبوعين مع هنغاريا، لسحب اعتراضها على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، قد وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن رفضت بودابست آخر عرض قدّمه الاتحاد الأوروبي، للتعويض على قبول بودابست بوقف استيراد النفط الروسي ومشتقاته.
وأعلن المسؤول الأوروبي عن السياسة الخارجية جوزيب بورّيل أن هنغاريا طلبت إحالة ملفّ حظر النفط الروسي إلى القمة الاستثنائية المقبلة في نهاية الشهر الجاري.
وِشدد بوريل، على أن تجاوز الوضع الراهن لم يعد ممكناً إلا على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
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