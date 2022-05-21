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https://arabic.sputniknews.com/20220521/وفد-أجنبي-يزور-مقاطعة-خيرسون-بعد-تحريرها--1062517147.html
وفد أجنبي يزور مقاطعة خيرسون بعد تحريرها
وفد أجنبي يزور مقاطعة خيرسون بعد تحريرها
أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف، اليوم السبت، عن زيارة وفد أجنبي للمقاطعة بعد تحريرها من القوميين المتطرفين. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T15:27+0000
2022-05-21T15:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال ستريموسوف لـ"سبوتنيك": "ضم الوفد أكثر من 40 صحفيا ومدونا أجنبيا من جميع أنحاء العالم، من بينهم فنزويلا والهند والصين وفرنسا ودول أخرى. هذا هو أول وفد أجنبي بعد تحرير مقاطعة خيرسون".وأضاف ستريموسوف: "تعرف الصحفيون على الحياة في خيرسون والمنطقة. قمنا بزيارة مخبز، وموقف للباصات، ونصب الشعلة الخالدة، ومحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية".وتابع ستريموسوف: "لقد رأوا أن كل شيء هادئ في مدينتنا، هم بأنفسهم اختاروا الطريق. لم يمنعهم أحد من أي شيء. تحركوا بهدوء وطرحوا الأسئلة وتلقوا جميع الإجابات. منطقتنا مفتوحة لكل من يريد أن يأتي ويرى كيف تعيش مقاطعة خيرسون وسكانها".وسيطر الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة لتجريد أوكرانيا من السلاح على منطقة خيرسون بأكملها في جنوب البلاد وجزء من آزوف في منطقة زابوروجيه.وقد تم تشكيل إدارات عسكرية - مدنية في المناطق، وبدأ بث القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية، واستؤنفت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي تهدف بالأساس إلى حماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/رئيس-الإدارة-منطقة-خيرسون-ستكون-تابعة-لروسيا-الاتحادية-قريبا-1062432400.html
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روسيا

وفد أجنبي يزور مقاطعة خيرسون بعد تحريرها

15:27 GMT 21.05.2022
© Sputnik . RIA News / الذهاب إلى بنك الصورالحياة اليومية في خيرسون
الحياة اليومية في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Sputnik . RIA News
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أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف، اليوم السبت، عن زيارة وفد أجنبي للمقاطعة بعد تحريرها من القوميين المتطرفين.
وقال ستريموسوف لـ"سبوتنيك": "ضم الوفد أكثر من 40 صحفيا ومدونا أجنبيا من جميع أنحاء العالم، من بينهم فنزويلا والهند والصين وفرنسا ودول أخرى. هذا هو أول وفد أجنبي بعد تحرير مقاطعة خيرسون".
وأضاف ستريموسوف: "تعرف الصحفيون على الحياة في خيرسون والمنطقة. قمنا بزيارة مخبز، وموقف للباصات، ونصب الشعلة الخالدة، ومحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية".
وتابع ستريموسوف: "لقد رأوا أن كل شيء هادئ في مدينتنا، هم بأنفسهم اختاروا الطريق. لم يمنعهم أحد من أي شيء. تحركوا بهدوء وطرحوا الأسئلة وتلقوا جميع الإجابات. منطقتنا مفتوحة لكل من يريد أن يأتي ويرى كيف تعيش مقاطعة خيرسون وسكانها".
وسيطر الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة لتجريد أوكرانيا من السلاح على منطقة خيرسون بأكملها في جنوب البلاد وجزء من آزوف في منطقة زابوروجيه.
وقد تم تشكيل إدارات عسكرية - مدنية في المناطق، وبدأ بث القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية، واستؤنفت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي تهدف بالأساس إلى حماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
جسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
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