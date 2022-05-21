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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220521/وكالة-المساعدات-الغربية-تسبب-مشكلة-مالية-خطيرة-لأوكرانيا-مستقبلا-1062518515.html
وكالة: المساعدات الغربية تسبب مشكلة مالية خطيرة لأوكرانيا مستقبلا
وكالة: المساعدات الغربية تسبب مشكلة مالية خطيرة لأوكرانيا مستقبلا
كشف تقرير نشر في صحيفة غربية عن مشاكل مالية خطيرة جدا ستواجه أوكرانيا مستقبلا، على خلفية المساعدات الضخمة التي تتلقاها كييف من حلف شمال الأطلسي. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T16:15+0000
2022-05-21T16:15+0000
العالم
اقتصاد
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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أشار تقرير نشر في صحيفة "بلومبرغ" إلى أن أوكرانيا في المستقبل، لن تكون قادرة على إدارة مشكلة الدين العام التي ستواجهها.ونوه التقرير إلى أن الدين العام لدى أوكرانيا ينمو ويرتفع بسرعة كبيرة بسبب المساعدات المالية التي تتلقاها كييف من الدول الغربية.وأكد الخبراء أن مثل هذه الزيادة في الدين العام من المرجح ألا تستطيع كييف تحملها.وبيّن التقرير إلى أن تصنيف مؤسسة "موديز" خفض مركز أوكرانيا من "Caa2" إلى أقل "Caa3"، وهو مستوى يضم الإكوادور، مع نظرة سلبية للاقتصاد الأوكراني على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وعلى خلفية العملية، تواصل واشنطن وحلفاؤها من حلف "الناتو" ضخ أوكرانيا بالأسلحة. وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على قانون الإقراض والتأجير لتبسيط تقديم المساعدة العسكرية للسلطات الأوكرانية، ووافق على تخصيص 40 مليار دولار كمساعدات لكييف.وقد أكدت موسكو مرارا وتكرارا، أن توريد الأسلحة الغربية يعمل فقط على تأخير الصراع، مشيرة إلى أن عمليات نقل الأسلحة هي هدف مشروع.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/نائب-وزير-الدفاع-السعودي-يناقش-مع-بلينكن-إدارة-الضغوط-في-أسواق-الطاقة-العالمية-1062516222.html
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العالم, اقتصاد

وكالة: المساعدات الغربية تسبب مشكلة مالية خطيرة لأوكرانيا مستقبلا

16:15 GMT 21.05.2022
© Photo / Pixabay/Maklay62أوراق نقدية أمريكية
أوراق نقدية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© Photo / Pixabay/Maklay62
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كشف تقرير نشر في صحيفة غربية عن مشاكل مالية خطيرة جدا ستواجه أوكرانيا مستقبلا، على خلفية المساعدات الضخمة التي تتلقاها كييف من حلف شمال الأطلسي.
أشار تقرير نشر في صحيفة "بلومبرغ" إلى أن أوكرانيا في المستقبل، لن تكون قادرة على إدارة مشكلة الدين العام التي ستواجهها.
ونوه التقرير إلى أن الدين العام لدى أوكرانيا ينمو ويرتفع بسرعة كبيرة بسبب المساعدات المالية التي تتلقاها كييف من الدول الغربية.

بينما تستفيد أوكرانيا من الالتزامات الكبيرة للدعم المالي الدولي، مما يساعد على التخفيف من مخاطر السيولة الفورية، فإن الارتفاع الكبير الناتج في الدين الحكومي من المرجح أن يثبت أنه غير مستدام على المدى المتوسط.

وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مؤسسة "موديز إنفستورز سيرفيس" للتصنيف الائتماني
وأكد الخبراء أن مثل هذه الزيادة في الدين العام من المرجح ألا تستطيع كييف تحملها.
وبيّن التقرير إلى أن تصنيف مؤسسة "موديز" خفض مركز أوكرانيا من "Caa2" إلى أقل "Caa3"، وهو مستوى يضم الإكوادور، مع نظرة سلبية للاقتصاد الأوكراني على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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15:14 GMT
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وعلى خلفية العملية، تواصل واشنطن وحلفاؤها من حلف "الناتو" ضخ أوكرانيا بالأسلحة. وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على قانون الإقراض والتأجير لتبسيط تقديم المساعدة العسكرية للسلطات الأوكرانية، ووافق على تخصيص 40 مليار دولار كمساعدات لكييف.
وقد أكدت موسكو مرارا وتكرارا، أن توريد الأسلحة الغربية يعمل فقط على تأخير الصراع، مشيرة إلى أن عمليات نقل الأسلحة هي هدف مشروع.
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