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عون يطلب من الحكومة الاستمرار في عملها إلى حين تشكيل حكومة جديدة
عون يطلب من الحكومة الاستمرار في عملها إلى حين تشكيل حكومة جديدة
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الجمعة، أن رئيس الجمهورية ميشال عون طلب من الحكومة الاستمرار في عملها إلى حين تشكيل حكومة جديدة. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T11:33+0000
2022-05-21T11:33+0000
العالم العربي
العماد ميشيل عون
أخبار لبنان
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وقال ميقاتي، عقب الاجتماع الأخير للحكومة قبل تحولها لحكومة تصريف أعمال، أن طلب عون جاء خلال اجتماع قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أمس، وفقا لموقع "الشروق نيوز".وووجه عون ميقاتي أنه بموجب المادة 69 من الدستور ستدخل الحكومة منتصف ليل (أمس) في مرحلة تصريف الأعمال، داعيا أعضاء الحكومة السابقين إلى تسيير شؤون المواطنين ومواكبة التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة يوميا.
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العالم العربي, العماد ميشيل عون, أخبار لبنان

عون يطلب من الحكومة الاستمرار في عملها إلى حين تشكيل حكومة جديدة

11:33 GMT 21.05.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الجمعة، أن رئيس الجمهورية ميشال عون طلب من الحكومة الاستمرار في عملها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقال ميقاتي، عقب الاجتماع الأخير للحكومة قبل تحولها لحكومة تصريف أعمال، أن طلب عون جاء خلال اجتماع قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أمس، وفقا لموقع "الشروق نيوز".
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وووجه عون ميقاتي أنه بموجب المادة 69 من الدستور ستدخل الحكومة منتصف ليل (أمس) في مرحلة تصريف الأعمال، داعيا أعضاء الحكومة السابقين إلى تسيير شؤون المواطنين ومواكبة التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة يوميا.
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