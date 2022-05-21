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https://arabic.sputniknews.com/20220521/500-معتقل-إداري-فلسطيني-يواصلون-مقاطعة-المحاكم-الإسرائيلية-لليوم-الـ141-1062495176.html
500 معتقل إداري فلسطيني يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية لليوم الـ141
500 معتقل إداري فلسطيني يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية لليوم الـ141
واصل المعتقلون الإداريون من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، لليوم الـ141. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T08:40+0000
2022-05-21T08:43+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، فإن عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية 500 معتقل، وقد بدأوا تلك المقاطعة للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.ومنذ بدء المقاطعة، باتت قضية الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية مطروحة على أجندة الوفود الأجنبية، ومثلت تعريفا بالأزمة وفي الوقت نفسه إرباكا للسلطات الإسرائيلية، حسب "وفا".وفي حين يمثل الاعتقال الإداري اعتقالا دون تهمة أو محاكمة، وبلا أي حقوق قانونية للمعتقلين على ذمته، كاطلاع محامييهم على ملفات قضاياهم، تبرر السلطات الإسرائيلية ذلك بأن المعتقلين لهم ملفات سرية لا يمكن أن تسمح بالاطلاع عليها من قبل أي أحد.وتتراوح مدد الاعتقال الإداري بين المعتقلين الفلسطينيين، حيث يمكن أن يتم التجديد لمدة ثلاثة أشهر أو ثمانية أو سنة كاملة، وفي بعض الحالات وصل الاعتقال الإداري إلى سبع سنوات، كما في حالة الفلسطيني علي الجمال.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/قيادي-في-هيئة-الأسرى-مقاطعة-المحاكم-خطوة-مهمة-لمحاربة-الاعتقال-الإداري-بالسجون-الإسرائيلية-1057554111.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

500 معتقل إداري فلسطيني يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية لليوم الـ141

08:40 GMT 21.05.2022 (تم التحديث: 08:43 GMT 21.05.2022)
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالفلسطيني أحمد مناصرة
الفلسطيني أحمد مناصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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واصل المعتقلون الإداريون من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، لليوم الـ141.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، فإن عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية 500 معتقل، وقد بدأوا تلك المقاطعة للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
الأسرى الفلسطينيين - الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
قيادي في هيئة الأسرى: مقاطعة المحاكم خطوة مهمة لمحاربة الاعتقال الإداري بالسجون الإسرائيلية
31 يناير, 20:06 GMT
ومنذ بدء المقاطعة، باتت قضية الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية مطروحة على أجندة الوفود الأجنبية، ومثلت تعريفا بالأزمة وفي الوقت نفسه إرباكا للسلطات الإسرائيلية، حسب "وفا".
وفي حين يمثل الاعتقال الإداري اعتقالا دون تهمة أو محاكمة، وبلا أي حقوق قانونية للمعتقلين على ذمته، كاطلاع محامييهم على ملفات قضاياهم، تبرر السلطات الإسرائيلية ذلك بأن المعتقلين لهم ملفات سرية لا يمكن أن تسمح بالاطلاع عليها من قبل أي أحد.

ومنذ بدء حملة المقاطعة تعمد إدارة السجون الإسرائيلية إلى معاقبة المقاطعين بالحرمان من الزيارة إضافة إلى تجديد اعتقالهم بالطريقة الإدارية نفسها.

وتتراوح مدد الاعتقال الإداري بين المعتقلين الفلسطينيين، حيث يمكن أن يتم التجديد لمدة ثلاثة أشهر أو ثمانية أو سنة كاملة، وفي بعض الحالات وصل الاعتقال الإداري إلى سبع سنوات، كما في حالة الفلسطيني علي الجمال.
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